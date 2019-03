Les claus del dia, per Antoni Bassas (05/03/2019)

1. Avui declaren al judici Enric Millo, Neus Munté i el coronel Pérez de los Cobos, entre d’altres.

Ahir José Antonio Nieto, exsecretari d’estat de Seguretat, va culpar els Mossos, i especialment el major Trapero, de permetre l’1-O, va afirmar que si a la tarda ja no van pegar va ser perquè els policies s’havien llevat de matinada i la jornada no es podia allargar més, i va negar l’evidència: " No hi va haver càrregues policials. Una càrrega policial es actuació d'una unitat d'antiavalots amb l'objectiu de dissoldre una manifestació o de buidar un espai que està ocupat. Això no es va produir en cap moment. No hi ha cap actuació d'aquest tipus que tècnicament puguem anomenar càrrega policial. Sí que hi va haver ús de la força i, en alguns llocs, d'una manera cridanera"

El compte de Twitter del conseller d’Interior Joaquim Forn va piular: “És un relat ple de falsedats”.

2. El president Puigdemont i els quatre consellers exiliats van entrar ahir al Parlament Europeu per visitar l’exposició 'La llengua catalana, deu milions de veus'. També ahir, l’Eurocambra va autoritzar una conferència de Vox sobre Catalunya.

3. El País Valencià celebrarà eleccions anticipades. El president Puig les avança al 28 d’abril, amb les generals, contra el criteri dels seus socis de Compromís. Puig creu que podrà aprofitar-se de l’embranzida del PSOE de Pedro Sánchez.

4. La consellera de Justícia anuncia que el Govern vol modificar una part del Codi Civil de Catalunya per allargar el temps mínim de lloguer d’un pis a sis anys en lloc dels tres actuals o dels cinc fixats la setmana passada pel consell de ministres.

5. El líder opositor veneçolà Guaidó torna a Veneçuela sense que Maduro el detingui i pronuncia un discurs multitudinari a Caracas.

6. L’autobús contra el feminisme d’Hazte Oír entra i surt de Barcelona després de ser interceptar per contramanifestants a la Diagonal. El jutge no immobilitza el vehicle perquè el protegeix la llibertat d’expressió però troba que els seus missatges són “repugnants”. Sobre la vaga del 8 de març, Empar Moliner.

7. Avui, a les 9, Madrid-Ajax. Els blancs s’hi juguen tota la temporada.