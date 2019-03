Les claus del dia, per Antoni Bassas (06/03/2019)

1. Avui al judici al Procés declara la secretària judicial Montserrat del Toro, que el 20 de setembre va marxar d’Economia pel terrat del Coliseum.

Diego Pérez de los Cobos considera que l’1 d’Octubre la Policia Nacional i la Guàrdia civil van fer “un ús exquisit de la proporcionalitat”, declara que no van pegar ni gent gran ni votants pacífics en general i insisteix en acusar el major Trapero: “Va fer unes intervencions que estaven absolutament en línia amb els que estaven asseguts a la mateixa banda de la taula que ell, que eren els convocants d’aquella activitat il·legal que se li havia ordenat impedir”.

Directora de l’ARA, Esther Vera: " Per reblar el clau, el coordinador policial va afirmar que no hi va haver cap "càrrega policial" sinó un "ús exiquisit" de la proporcionalitat. Les declaracions de Pérez de los Cobos i de Millo han donat oxigen a la Fiscalia per primer cop. El que no van fer Rajoy, Sáenz de Santamaría ni Zoido ho han fet els peons responsables de dissenyar i d'interrompre una intervenció policial televisada en directe al món i que va avergonyir mig Europa".

Enric Millo fa un relat bèl·lic d’aquells dies, culpa els Mossos per la seva passivitat i qualifica d’esgarrifosos els detalls que li explicaven els policies al vaixell, quan va acabar el referèndum: “Un agent em va dir que havia caigut a la trampa del Fairy; consistia en tirar detergent a les entrades dels col·legis perquè patinessin, caiguessin a terra i després els hi donaven puntades de peu al cap”.

Mentrestant, l’Audiència de Barcelona veu violència desmesurada en les càrregues de l’1 d’Octubre i obliga a reobrir la investigació pels 18 votants ferits a l’Escola Estel de Barcelona.

2. Segon cas al món de curació de la sida: un trasplantament de cèl·lules mare erradica el VIH en un pacient. No és un tractament universal però augmenta l’optimisme dels investigadors.

3. Surten a la llum dos casos de pederàstia als Jesuïtes de Sarrià. Dos germans denuncien que dos sacerdots van abusar d’ells a principis dels anys 80.

4. Marta Pessarrodona guanya el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes que concedeix Òmnium. És la sisena dona que aconsegueix el guardó en 50 anys. I Arata Isozaki guanya el Pritzker d’arquitectura.

5. El Madrid ha quedat eliminat de la Champions als vuitens de final. Ahir va perdre al Bernabéu per 1-4 davant l’Ajax. És el quart partit seguit que perden a casa (un del Girona, dos del Barça i el de l’Ajax). Malgrat els 12 punts de distància amb el Barça, Solari s’agafa a la Lliga: “La temporada continua i segueix havent-hi la Lliga; és veritat que hi ha una gran distància a la Lliga, però ho hem d’assumir amb professionalitat”.