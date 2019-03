Les claus del dia, per Antoni Bassas (07/03/2019)

1. Avui al judici declararan caps dels Mossos, de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil. Ahir la secretària del jutjat Montserrat del Toro, en un relat amb incorreccions i exageracions, va afirmar que el 20-S va sentir “el so típic d’un tumult” i que va sentir la veu de Carme Forcadell (que en realitat no va parlar a la gent aquell dia). I va dir: “La meva petició inicial de demanar un helicòpter no era viable perquè estava ple d’antenes. Vaig treure el cap a la cantonada de l’edifici i vaig veure un mar de gent, que és el que ens esperava si sortíem per la porta principal”.

Ahir Marchena sí que es va recordar de preguntar-li a Pérez de los Cobos si havia estat processat. Va ser processat i absolt per tortures de l’any 92. De los Cobos va declarar que el grau d’hostilitat dels ciutadans era tan elevat en alguns col·legis que aconsellava avortar la intervenció.

2. Cabify torna a Barcelona 34 dies després d’haver-se’n retirat. Torna amb un truc legal per superar les limitacions del decret de la Generalitat: els usuaris només hauran d’esperar els 15 minuts obligatoris en el primer trajecte.

3. El bisbat de Girona durà a la fiscalia els abusos de l’exmossèn de Vilobí d’Onyar que va destapar l’ARA.

4. El Parlament d’Itàlia avala disparar contra qui irrompi sense permís en una propietat privada “en legítima defensa”. El líder de l’extrema dreta, Matteo Salvini, ministre de l’Interior, impulsa la norma.

5. El Girona guanya la Supercopa de Catalunya al derrotar un Barça de suplents i jugadors del filial per 0-1, amb gol de Stuani. A la Champions, el Manchester United guanya per 1-3 el París Saint-Germain. Els francesos havien guanyat per 0-2 a l’anada.