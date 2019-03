Les claus del dia, per Antoni Bassas (11/03/2019)

1. Aquest matí es reprèn el judici. Continuarà declarant Manel Castellví, comissari dels Mossos, que contestarà a les preguntes de la defensa, i declararà el també comissari Emili Quevedo. El major Trapero està citat per dijous.

2. A cord entre el PDECat i Junts per Catalunya per a les llistes electorals. S’imposen els candidats de Puigdemont. Ell mateix serà el candidat a les europees (on s’enfrontarà a Junqueras), Laura Borràs se’n va a Madrid i serà 'de facto' la líder del grup al Congrés com a número 2 de Jordi Sànchez, i Elsa Artadi el mateix a Barcelona perquè serà la 2 de la llista municipal que encapçalarà Joaquim Forn. Jaume Alonso-Cuevillas serà el cap de la llista al Congrés per Girona. El president Torra haurà de substituir Borràs a Cultura i Artadi a la Presidència.

3. La CUP refusa per àmplia majoria presentar-se a les eleccions als Congrés de Diputats. Creuen que no es donen les condicions per a una “candidatura rupturista”.

4. Moren els 157 ocupants d’un avió seminou, un Boeing 737 MAX de la companyia Ethiopian Airlines, minuts després d’enlairar-se d’Addis Abeba en direcció a Nairobi.

5. Doble atac d’encaputxats al centre de menors no acompanyats Cal Ganxo que la Generalitat ha habilitat a Castelldefels. Una vuitantena de persones van entrar-hi dissabte i van repetir diumenge, agredint menors i educadors. Hi ha haver contusions (un dels menors ha hagut de ser ser ingressat a l’hospital) i destrosses materials. La Generalitat explica en un comunicat que dissabte, abans de l’atac, hi va haver una baralla entre joves als carrers de Castelldefels que va acabar amb llançament de pedres.

6. Tres dones assassinades per violència masclista en 48 hores a Madrid, Màlaga i Pontevedra. Dos dels agressors es van suïcidar i l’altre es va autolesionar.

7. No us perdeu l’article del Nobel d’economia Joseph Stiglitz “Com es poden cobrar impostos a les multinacionals elusives?” ni la contraportada de Carme Colomina en què afirma que “el món europeu es desendreça”.

8. El Girona perd a casa contra el València al minut 90 per 2-3, i el Madrid guanya a Valladolid per 1-4. A la Marató de Barcelona, nou rècord, tant masculí com femení. Victòries per a Alemu Bekele, amb 2 hores 6 minuts 4 segons, i Kuftu Thair, amb 2 hores, 24 minuts i 44 segons.