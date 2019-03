Les claus del dia, per Antoni Bassas (12/03/2019)

1. Avui al judici declararan testimonis de la suposada malversació. Ahir els comissaris dels Mossos Castellví i Quevedo van explicar que Trapero va advertir dues vegades el Govern i va demanar desconvocar el referèndum, i van rebaixar la previsió d’actes de violència d’aquell dia.

Mentrestant, un jutjat de Barcelona ha citat tres policies més a testificar en qualitat d’investigats, i ja són 37. L’actuació judicial s’amplia a causa de l’ordre de l’Audiència de Barcelona d’investigar “la violència desmesurada” de la policia.

2. La Junta Electoral Central ordena a la Generalitat que retiri llaços grocs i estelades dels edificis públics, i li dona 48 hores per fer-ho perquè els considera “símbols partidistes”. La Junta ha donat la raó al recurs presentat per Ciutadans.

Per cert, la candidata de Rivera a Castella i Lleó ha hagut de plegar perquè va intentar guanyar amb 82 vots que la comissió de garanties va anul·lar per irregulars.

3. La concentració a Castelldefels en suport dels menors migrants atacats aquest cap de setmana ha estat contestada per una altra concentració en contra. El Govern va aprofitar el moment per treure els menors i traslladar-los a un altre centre.

Els Mossos investiguen què va passar entre joves del poble i 'menes' abans de l’atac.

4. Aquest vespre s’ha de votar el Brexit per segona vegada. Ahir la 'premier' May es va reunir d’urgència amb Juncker a Estrasburg, que li va concedir noves garanties que no hi haurà una frontera física entre Irlanda del Nord i la República d’Irlanda.

5. L’Hospital de la Vall d’Hebron ha instal·lat l’accelerador de radiació d’última generació que permet fer sessions de radioteràpia de només vuit minuts.

6. No us perdeu la pàgina de Leandre Ibar i Albert Martín sobre el fitxatge de Soraya Saénz de Santamaría per part del bufet d’advocats Cuatrecasas sis mesos després de plegar de la política. Emili Cuatrecasas, president d’honor del bufet, va ser condemnat el 2015 per vuit delictes fiscals, però segons 'Eldiario.es' va evitar la presó gràcies a un pacte amb Fiscalia i l'Advocacia de l’Estat, que llavors depenien de la vicepresidenta espanyola.

7. Zinedine Zidane va ser presentat ahir al vespre com a entrenador del Madrid per als onze partits que queden de temporada i tres anys més. Avui, a la Champions, Juventus - Atlètic de Madrid i City-Schalke.