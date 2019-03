Les claus del dia, per Antoni Bassas (14/03/2019)

1. El Regne Unit vota en contra de sortir de la Unió Europea sense acord i ara haurà de demanar una nova pròrroga. Brussel·les es debat entre continuar negociant o donar la relació per acabada a final de mes, tal com estava previst. Llegiu la crònica de Quim Aranda des de Londres, que cita el 'Daily Mail' qualificant la Cambra dels Comuns de “casa de bojos”.

2. A les 11 del matí, el major Josep Lluís Trapero està citat al judici del Tribunal Suprem. No és segur que acabi declarant. Ahir el fiscal va demanar d'actuar contra un càrrec de la Generalitat per fals testimoni.

3. El president Torra no va retirar ahir el llaç groc de la façana del Palau de la Generalitat, tal com l'hi havia requerit la Junta Electoral, i presenta recurs a la prohibició.

4. Casado inclou al programa electoral del PP una llei perquè les dones immigrants sense papers embarassades no siguin expulsades d'Espanya si donen el fill en adopció.

5. L’ONU avisa que cada any moren 7 milions de persones al món, prematurament, a causa de la contaminació, i demana mesures urgents i radicals “ara”, per frenar el desastre que creix i amenaça el planeta. El moviment d’estudiants Divendres pel Futur, que proposa vagues escolars els divendres contra el canvi climàtic per denunciar la inacció política, s’estén per tot el món.

6. El Barça goleja per 5 a 1 l’Olympique, amb dos gols i dues assistències de Messi. Els francesos van estar vint minuts de la segona part amb 2 a 1. Ernesto Valverde: “Malgrat les dificultats, ens hem sobreposat”.

El Liverpool es desfà del Bayern (1-3). El sorteig de quarts de final serà demà a les 12, i també quedarà sortejat el quadre de semifinals. A més de l'Ajax, el Porto, el Juventus i el Barça, al bombo hi haurà quatre equips anglesos: el Liverpool, el Tottenham, el Manchester United i el Manchester City.