Les claus del dia, per Antoni Bassas (18/03/2019)

1. Després de la manifestació de dissabte, Pedro Sánchez també es posa com a garantia per frenar l’independentisme: “Amb un govern del PSOE no es produirà la independència de Catalunya. Convivència sempre, independència mai”.

Casado contesta “l’escolta Espanya”: “Espanya, escolta, deien ahir els independentistes. Doncs potser hauríem de dir: «Independentisme, escolta Espanya. La Constitució és concòrdia i permet, fins i tot la independència si se segueix el camí de la sobirania nacional»”

Rivera parla d’insults: “El que deien aquests senyors és que Espanya no és una democràcia. Estaven insultat milers de treballadors públics i persones que han defensat l’estat de dret. A mi em sembla que això s’ha de defensar, no val fer silenci, senyor Sánchez”.

2. La regidora de Ciutat Vella de Barcelona, Gala Pin, número 7 a la llista dels comuns, creu que “no hauríem de tenir turisme creuerista a Barcelona". "Són com una plaga de llagostes, devoren l’espai públic i se’n van”, diu en una entrevista a l’ARA, de Maria Ortega.

3. Nova Zelanda obre un debat sobre la possessió d’armes. Una quarta part de la població en té. L’atac d’un home blanc a dues mesquites de ChristChurch, divendres passat, va fer 50 morts. La seva àvia ha demanat perdó i ha declarat: “Només volem tancar-nos a casa i amagar-nos”.

4. El Barça guanya 1-4 al camp del Betis, amb tres gols de Messi, el tercer dels quals una de les millors vaselines de la seva carrera. Un gol tan bo al final d’ un partit tan bo, que tot el Benito Villamarín aplaudeix dret i crida el nom del jugador. I ara ve el millor: quan falten 10 jornades per acabar la Lliga, el Barça té l’Atlètic de Madrid a 10 punts i el Madrid a 12.

5. L’Espanyol perd a casa amb el Sevilla (0-1, de penal). El Girona és 13è i l’Espanyol 14è. Tots dos amb 34 punts.

Diumenge que ve no hi ha Lliga, juguen les seleccions.

6. El Voltregà femení va guanyar la seva sisena Copa d’Europa. I es bat el rècord mundial d’assistència a un partit femení de clubs, de futbol. Va ser al Wanda Metropolitano de Madrid, on el Barça va guanyar l’Atlètic per 0-2.