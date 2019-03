Les claus del dia, per Antoni Bassas (21/03/2019)

1. El judici continua avui amb les declaracions de més guàrdies civils. Ahir es van revisar correus electrònics dels encausats sense que aparegués cap prova ni detall rellevant. Un comandant de la Guàrdia Civil va afirmar que els Mossos tenien la “prioritat” d’espiar els altres cossos durant l’1 d’Octubre. No us perdeu l’article de l’exconsellera d’Interior Montserrat Tura en què afirma: “Els Mossos no són de ningú. S’equivoca l’acusació quan la converteix en instrument armat de l’independentisme i l’independentisme quan creu que la policia és seva”.

2. El president Torra retirarà els llaços grocs de la façana del Palau de la Generalitat després que ahir ho va recomanar el síndic Rafael Ribó. Torra busca ara un símbol alternatiu i la Junta Electoral es reuneix avui per estudiar possibles sancions al president.

3. Presentada a Barcelona la candidat del PP a les eleccions al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo. En presència de Casado, va parlar de “xenofòbia groga”:

“Ho dic des que vaig assumir aquesta responsabilitat tan gran i aquest honor tan gran: el projecte separatista és essencialment un gegantesc i monumental projecte d'estrangeria, de convertir veïns en estrangers, d'aixecar muralles entre nosaltres; i no només muralles entre Catalunya i la resta d'Espanya, sinó muralles interiors".

No us perdeu la crònica de Gerard Pruna, titulada amb una frase de Casado: “Cayetana és el nostre Messi”.

4. Jami Matamala, l’empresari amic de Carles Puigdemont que l’ha acompanyat durant tot aquest temps a l’exili, serà el candidat de Junts per Catalunya al Senat. Mentrestant, Vox proposarà legalitzar les armes de foc i ampliar el concepte de legítima defensa.

5. La Unió Europa comunica al Regne Unit que retardarà el Brexit si la Cambra dels Comuns britànica aprova l’acord que Theresa May ha vist derrotat dues vegades. La 'premier' britànica té la intenció de tornar-lo a sotmetre a la votació del Parlament.

6. D’Internacional, aquest matí us recomanem la informació de Cristina Mas: un estudiant de medicina italià explica la seva experiència d’Erasmus. Ha fet un Erasmus Plus (programa ampliat més enllà de les fronteres de la Unió) a la franja de Gaza, a Palestina. Es volia especialitzar en cirurgia d’urgències i Gaza és, malauradament, un lloc molt escaient.

7. L’Àrea Metropolitana de Barcelona proposa reconvertir els peatges de concessió que han de vèncer els pròxims anys a l’entorn de Barcelona en una taxa antipol·lució. Ahir l’Ajuntament de Barcelona va aprovar el projecte d’acabament dels túnels de la plaça de les Glòries. L’obra s’estrenarà d’aquí dos anys.

8. Tercera multa multimilionària de la Unió Europea a Google en dos anys. La d'ara és de 1.490 milions, pel seu sistema de publicitat AdSense, que permet posar anuncis en altres pàgines web vinculats al motor del cercador.

9. Anunciats els Premis Nacionals de Cultura: Jaume Cabré, Carme Ruscalleda, Maria Bohigas i el Museu de Lleida, entre els premiats.

10. L’equip femení de futbol del Barça guanya el Kvinner noruec per 3-0 en l’anada dels quarts de final de la Champions.