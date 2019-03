Les claus del dia, per Antoni Bassas (22/03/2019)

1. La Junta Electoral envia el president Torra a la Fiscalia pels llaços grocs per un presumpte delicte de desobediència, que podria suposar-li la inhabilitació. Ahir a la façana del Palau hi van penjar una nova pancarta igual que l’anterior però amb un llaç de color blanc en comptes de groc. Diu la directora de l’ARA, Esther Vera: “El risc del president és embolicar-se en la simbologia potser per dissimular l'acatament d'un marc legal i penal que s'imposa com una llosa. El creixement del sobiranisme ha respost en part a la reacció a una Espanya que involuciona, però sobretot a la proposta de construir un país i unes institucions millors. Caldria tenir-ho present”.

2. Avui no hi ha judici, el jutge Marchena va aixecar la sessió fins dilluns al matí. Ahir els guàrdies civils que van declarar van parlar de l’1 d’Octubre i els dies previs com de jornades amb molta violència ambiental: “Per primera vegada a la meva vida professional em vaig trobar, a la cara de les persones que hi havia allà, odi” o “No he viscut el conflicte basc però companys veterans m’han dit que s’assemblava molt a l’inici d'aquell conflicte”.

Per cert, Ernesto Ekaizer escriu avui que el final del judici serà al juliol i la sentència es dictarà a la tardor.

3. El PNB ha decidit no anar amb el PDECat a les eleccions europees. Els nacionalistes bascos volen distanciar-se de l’estratègia de Puigdemont, tot i que la decisió els pot deixar sense escó al Parlament d’Estrasburg.

4. La Unió Europea dona més temps al Brexit. Si Theresa May aconsegueix que els comuns li aprovin el pla la setmana que ve, la data límit serà el 22 de maig. I, si no, el 12 d’abril. A les cròniques de Quim Aranda des de Londres i Júlia Manresa des de Brussel·les hi trobareu tot el context.

5. La primera ministra de Nova Zelanda, Jacinda Arden, va anunciar ahir que d’aquí tres setmanes ja entrarà en vigor la nova llei que prohibirà les armes militars i semiautomàtiques com les que van matar 50 persones en l’atac a les mesquites d’avui fa una setmana. La llei inclou un pla de recompra de les armes per part del govern i una amnistia per als que entreguin les armes.

6. I als esports, Toni Padilla explica que el Barça està buscant la manera de pagar dos nous fitxatges, el central de l’Ajax De Ligt i el davanter serbi de l’Eintracht de Frankfurt Luka Jovic. Messi juga aquesta nit a Madrid, en l’amistós Argentina-Veneçuela.

