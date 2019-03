Les claus del dia, per Antoni Bassas (25/03/2019)

1. Aquest matí es reprèn el judici al Tribunal Suprem. Avui i els pròxims dies hi continuaran declarant guàrdies civils.

2. Barcelona aspira a acollir el superordinador més ràpid d’Europa, 20 vegades més ràpid que el Mare Nostrum 4. El Centre de Supercomputació de Barcelona presentarà la setmana que ve la candidatura davant la Comissió Europea, que és qui fa la inversió. Portugal també s’ha afegit a la candidatura. Aquest Mare Nostrum 5 prestaria servei a tota la comunitat científica europea.

3. El fiscal especial dels Estats Units, Robert Mueller, ha tancat dos anys d’investigació i ha conclòs que Donald Trump no va conspirar amb Rússia durant la campanya electoral del 2016 per guanyar les eleccions. Amb aquesta conclusió, Trump s’ha afanyat a treure pit aquesta matinada: “És una exoneració total i completa. És una vergonya que el vostre país hagi hagut de passar per això. Per ser honest, és una vergonya que el vostre president hagi hagut de passar per això”.

Ara Trump ho té més fàcil per ser reelegit el novembre de l’any que ve.

4. Aquest matí es reuneix el govern britànic. Serà un consell de ministres en què Theresa May intentarà, a la desesperada, que les seves pròpies files li aprovin el pla pel Brexit que s'hauria de votar aquesta setmana als Comuns. En les últimes hores hi ha grans rumors que alguns ministres volen forçar la dimissió de May.

5. El Barça de bàsquet torna a guanyar el Madrid a la seva pista, 76-82, ahir en partit de Lliga. Els de Pesic continuen primers a la classificació. Dels cinc clàssics d’enguany, el Barça n’ha guanyat quatre.

6. Aquesta nit, a les 21.00 i per TV3, Catalunya-Veneçuela de futbol a Montilivi. Els veneçolans van guanyar l’Argentina de Messi divendres. Al final, Xavi no jugarà: l’Al-Sadd de Qatar no el deixa venir perquè s’estan jugant la lliga.

