Les claus del dia, per Antoni Bassas (26/03/2019)

1. Avui al judici declara el tinent coronel Daniel Baena, cap de la policia judicial de la Guàrdia Civil a Catalunya, que va firmar tots els informes del cos que són la base del processament dels presos polítics i del major Trapero. A la sessió d’ahir, un agent de la Guàrdia Civil va descriure una massa enfurismada que hauria atacat la comitiva judicial i hauria volgut tirar a terra la porta d’Economia.

Aquest mateix agent va admetre que no hi va haver ni agressions ni ferits. L’advocada de Cuixart va demanar al jutge Marchena que veiessin les imatges de les càmeres de seguretat per situar l’escena de la suposada massa assaltant i el president de la sala, un cop més, ho va rebutjar.

2. Mentrestant, el president Puigdemont va tornar a Alemanya en el primer aniversari del seu ingrés a presó. A les portes del centre penitenciari, on va deixar un centenar de llibres d’autors catalans traduïts a l’alemany, va anunciar que havia demanat un informe legal per denunciar que “es pot demostrar, especialment aquests dies en què el judici està en marxa, que hi ha dos estàndards a Europa": "Jo soc un ciutadà europeu lliure. Soc un home lliure, amb llibertat d’expressió i de moviment, però els meus amics són a la presó”.

Mentrestant, 41 senadors francesos clamen contra la repressió als polítics presos de Catalunya. El text ha causat una topada diplomàtica amb Espanya.

3. El Parlament britànic va prendre ahir el control del Brexit a una 'premier' May del tot superada. Demà, i de manera excepcional, els diputats podran presentar i votar plans per sortir del laberint. Mentrestant, a Catalunya, el Govern ha posat en marxa un pla de contingència per a les empreses catalanes amb interessos al Regne Unit, i Brussel·les activa una mena de telèfon 012 per a consultes sobre el Brexit.

4. L’exgovernador del Banc d’Espanya, Fernández Ordóñez, afirma en el judici de Bankia que la sortida a borsa de l’entitat era raonable, i que al test d'estrès no podien preveure la dimensió de la crisi.

5. El president de Mèxic, López Obrador, ha enviat una carta al govern espanyol en què demana que Felip VI demani disculpes pels crims que els 'conquistadores' van cometre a Amèrica.

6. El professor dels Maristes jutjat per abusos insinua que hi ha altres docents implicats, i que avui ho explicarà. Els Mossos diuen que la congregació no va col·laborar en la investigació.

7. Clàudia Cedó i Jordi Prat triomfen en els premis de la crítica. Maria Rodríguez i Vicky Luengo guanyen els guardons de millor actriu i Pere Arquillué el de millor actor. Al Palau de la Generalitat, el creador d’internet Vinton Cerf rep el Premi Internacional Catalunya.

8. Catalunya fa un gran partit contra Veneçuela i guanya per 2-1 (gols de Boyan i Puado, i Rosales per als veneçolans) l’amistós de Montilivi, amb les graderies plenes. Gerard Piqué va jugar gairebé tot el partit i va desitjar que Catalunya jugui més sovint.

Mentrestant, Stuani va marcar amb l’Uruguai.

Torna a l'ARA Bondia