Les claus del dia, per Antoni Bassas (29/03/2019)

1. Diumenge, a partir del migdia, plourà a les comarques de l'Ebre i el Camp de Tarragona.



Per cert, recordeu que a les 2 de la matinada de dissabte a diumenge canviarem l’hora i seran les tres.

2. Avui no hi ha judici: es va suspendre fins dimarts. Ahir guàrdies civils i mossos van intentar reforçar les acusacions de rebel·lió i sedició amb testimonis com aquests: "No hi va haver cap amenaça sobre la nostra integritat física, feien càntics genèrics cap a la Guàrdia Civil"; "Els crits que feien eren 'feixistes', 'fills de puta' i 'covards'"; "Cantaven l'himne d''Els segadors'"; "Ens van tirar ous"; "Van enganxar adhesius a la caserna, van fer grafitis i van simular una votació"; "Tot plegat et genera intranquil·litat, perquè no saps si algú de la 'massa' farà un pas endavant".

Per cert, la Junta Electoral veta que TV3 i Catalunya Ràdio puguin dir “presos polítics” i “exili” per referir-se a la situació dels membres de l’anterior Govern, i obliga TV3 a compensar amb dues hores de cobertura els partits que no van anar a la manifestació de Madrid.

3. Al ministre d’Exteriors espanyol, Josep Borrell, li van preguntar ahir per l’entrevista a la cadena Deutsche Welle en què va suspendre la gravació i va insultar el periodista (li va dir mentider) perquè no li agradaven les preguntes que li feia sobre Catalunya: "Prou paciència vaig tenir".

4. Iceta va declarar a 'Berria' que si l’independentisme arriba al 65% cal trobar un mecanisme per donar-hi sortida, i el PSOE ja l’ha avisat que mai hi haurà referèndum, mentre que el PP i Ciutadans diuen que aquest és el programa de Pedro Sánchez.

5. 'La Razón' avança avui que el PP porta al programa “la posada en marxa del 155, sense límit de temps per deposar el Govern, nomenar-ne un de nou i recuperar el control de l'educació, la seguretat, la hisenda, els mitjans públics i les presons”.

6. El règim de Maduro inhabilita Juan Guaidó, president interí de Veneçuela reconegut per 50 països, i l’acusa de falsejar i ocultar el seu patrimoni.

7. Avui a les nou, Girona-Athletic de Bilbao a Montilivi, i demà a un quart de cinc, al Camp Nou, derbi Barça-Espanyol. El Barça de bàsquet va guanyar ahir el Buducnost (95-83) i s’assegura la cinquena plaça a la fase regular de l’Eurolliga.