Les claus del dia, per Antoni Bassas (01/04/2019)

1. Entre demà i dimecres arribaran les pluges a moltes comarques de l'est

2. Entrevistat per Jordi Évole, el papa Francesc parla diu que els encobriments d’abusos dins l’Església son propis d’una època en què la societat també ocultava els abusos, per exemple a la família. I sense citar Donald Trump, s’hi refereix així: “El que aixeca un mur acaba presoner del mur que ha aixecat. Això passa a l’ordre social i també al personal. Si tu aixeques un mur, acabes presoner d’aquest mur. Sembla que defenses la teva autonomia, però acabes sol com un bolet”.

3. Pedro Sánchez ve a Barcelona, tanca la polèmica per l’opinió d’Iceta de parlar de referèndum si l’independentisme arribés al 65% i passa a l’ofensiva: “Que deixin d’enganyar ja els catalans. La independència no es produirà. No només perquè sigui inconstitucional o perquè la comunitat internacional no la reconegui, sinó perquè els catalans no la volen. Que siguin valents i diguin als catalans que els han enganyat”.

4. Unes 50.000 persones es manifesten a Madrid per reclamar ajudes a l’Espanya despoblada. Rivera assisteix a la manifestació, perquè és precisament en aquestes províncies on Ciutadans pot quedar superat pel PP. Per això l’ editorial de l’ARA es titula “La campanya més erràtica i desesperada d’Albert Rivera”.

5. Barcelona canvia el nom i la cara a la ja antiga avinguda Príncep d’Astúries, a Gràcia. Des d’ahir s’anomena avinguda de la Riera de Cassoles. Li han fet les voreres més amples i han passat de quatre a tres carrils per als cotxes.

6. El colombià Miquel Ángel López guanya la Volta Ciclista a Catalunya; Marc Márquez s’emporta el Gran Premi de Moto GP de l’Argentina; Louis Hamilton, el Gran Premi de Bahrein, i el Madrid derrota l’Osca per 3-2 al minut 89. Zidane va fer debutar el seu fill Luca, de 18 anys, a la porteria.

7. 1 d’abril. Avui fa 80 anys que va acabar la Guerra Civil Espanyola.