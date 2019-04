Les claus del dia, per Antoni Bassas (02/04/2019)

1. Avui es reprèn el judici al Tribunal Suprem amb les declaracions de caps policials a Barcelona l’octubre del 2017.

La plataforma International Trail Watch alerta que les declaracions dels guàrdies civils estan “orquestrades i preparades”, mentre que la Fiscalia vol investigar ara nou votants de l’1 d’octubre a l’IES Pau Claris, el de l’escala i la puntada voladora, per un delicte de resistència que demostraria “una voluntat rebel”.

Ahir l’excandidat socialista a les presidencials de França, Benoît Hamon, va visitar els presos polítics i a la sortida va afirmar: “Respecto la Constitució espanyola, però no hi ha cap solució política que passi pels tribunals, perquè la solució ha de ser per força democràtica i amb diàleg".

Ernesto Ekaizer escriu avui sobre el que considera les “primeres pistes sobre la sentència del Procés”: Marchena, buscant la unanimitat dels set magistrats i l’acceptació d’Estrasburg, s’inclinaria per una condemna per conspiració per a la rebel·lió, que es castiga amb una màxima de 7 anys de presó. Restant-hi els dos anys de presó preventiva, se'ls permetria l’obtenció del tercer grau al cap de pocs mesos.

2. Casado anuncia que si el PP governa suspendrà competències de la Generalitat sense aplicar el 155, de manera que la Guàrdia Civil i la Policia Nacional estiguin jeràrquicament per sobre dels Mossos. El comentari editorial de l’Ara es titula “Catalunya, l’únic programa de Casado”.

Per cert, si el PSOE va convertir Borrell en cap de llista pel Parlament Europeu, el PP també ha nomenat una catalana, Dolors Montserrat, pensant en frenar el sobiranisme a Europa.

Mentrestant, notícia: tots els partits catalans del Parlament, en resposta a una convocatòria del president Torra, firmen un manifest per frenar la xenofòbia.

3. L’Hospital de la Vall d’Hebron salva un nen a qui van fer la prova del taló al néixer i va resultar ser un 'nen bombolla', al qual podia matar un simple refredat. Li van trasplantar cèl·lules mare extretes de la sang d’un cordó umbilical del banc de donants, ha estat dos mesos en aïllament i ahir corria davant la premsa. És el primer 'nen bombolla' guarit a Catalunya i Espanya.

4. Joaquim Maria Puyal rep la Medalla d’Or de l’Ajuntament de Barcelona al Saló de Cent, de mans de l’alcaldessa Ada Colau, rodejat de família, amics i companys de mig segle de ràdio i televisió.

Toni Padilla glossa avui la figura de Puyal.

Aquesta nit hi torna a haver Lliga de futbol. A dos quarts de vuit, Atlètic de Madrid-Girona; a dos quarts de nou, Espanyol-Getafe, i a dos quarts de deu, Vila-real-Barça.

