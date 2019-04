Les claus del dia, per Antoni Bassas (03/04/2019)

1. Ha plogut. Avui canviarà l'ambient durant el dia i a la tarda farà més fred que no pas al matí. El paraigua farà falta a estones al Pirineu i a moltes comarques de Girona i de Barcelona.

2. Avui serà un dia destacat al judici. Hi declaren Ferran López, número 2 de Trapero, i el comissari major dels Mossos durant l’1 d’Octubre, Joan Carles Molinero.

Ahir el cap de la Brigada d’Informació de la Policia a Barcelona va dir que Roger Español, que va perdre un ull, va ser agredit cinc vegades per la policia, que a la seu de la CUP van ser escomesos violentament i que en alguns casos van “comprovar que funcionaris que feien servir cotxes dels Mossos d’Esquadra anaven a centres de votació a avisar” de la seva imminent arribada. “Això no és la meva apreciació, es pot trobar a les seves comunicacions.”

3. Gabriel Rufián ha parlat a l’ARA de les intencions d’Esquerra d’investir o no Pedro Sánchez: “No hi ha d’haver tantes condicions 'sine qua non' per a la investidura, però sí per a la permanència de Sánchez a Moncloa.”

4. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya accepta a tràmit la querella de la Fiscalia contra el president Torra per haver desobeït l’ordre de retirar els llaços. La resolució encara es pot recórrer, però si prospera podria acabar amb la inhabilitació de Torra. Ladvocat del president Torra, Gonzalo Boye, diu: “No només no hi ha hagut desobediència, sinó que l’ordre en què sustenten la querella és una ordre il·legal i que nosaltres considerem prevaricadora, per això s’ha interposat una querella davant del TS i per això creiem que tot plegat no anirà més enllà dels tràmits inicials.”

5. El Tribunal Constitucional conclou que els dies 6 i 7 de setembre del 2017 es van vulnerar els drets dels diputats de l’oposició a exercir les seves funcions representatives. El TC va estimar per unanimitat diversos recursos d’empara presentats per Ciutadans. Alejandro Fernández, president del PP de Catalunya: “Vam denunciar el que van ser unes pràctiques absolutament antidemocràtiques, això és l’arrel del problema que tenim i és la demostració del caràcter profundament antidemocràtic que ha tingut el procés separatista a Catalunya.”

6. Theresa May suplica ajut als laboristes per aconseguir que la Unió Europea doni una pròrroga curta a la Gran Bretanya i evitar la sortida sense acord prevista per divendres de la setmana que ve.

7. El president d’Algèria, Abdelaziz Bouteflika, va presentar ahir la dimissió a causa de la pressió dels militars i del carrer perquè abandonés el càrrec que fa vint anys que ocupa amb mà de ferro.

8. El jutge envia a la presó un còmplice de la violació en grup a Sabadell per “intimidació ambiental”. El Tribunal creu que va fer sentir la víctima acorralada i que en una situació així no hi ha cap opció de defensa. A Tarragona els Mossos han detingut 12 joves (un adult i 11 menors) per abús i agressió sexual a una menor a Tarragona.

9. Cau l’atur però molt poc al març i es frena la millora del mercat laboral.

10. El Barça acaba empatant a 4 un partit boig a Vila-real: va començar guanyant per 0-2, el Vila-real va fer fins al 4-2, Messi va marcar de falta al minut 90 i al 93 Suárez va fer l’empat. L'Atlètic de Madrid va guanyar el Girona per 2 a 0 i ara és a vuit punts del Barça. El Girona va aguantar el 0-0 fins al minut 77. L’Espanyol va empatar a Cornellà-El Prat amb el Getafe (1-1), amb gol de Borja Iglesias i queda tretzè, un punt per sobre del Girona. Avui es juguen quatre partits més, entre els quals el València-Madrid a dos quarts de 10.

