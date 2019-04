Les claus del dia, per Antoni Bassas (05/04/2019)

1. Ha quedat en llibertat amb càrrecs Ángel Fernández, un madrileny que va facilitar l’eutanàsia de la seva dona, Maria José Carrasco, que havia expressat públicament el desig de morir per acabar amb el patiment que li estaven provocant tres dècades d’esclerosi múltiple. Tots dos es van gravar dimarts passat a casa, ella gairebé immòbil, perquè quedés clara la voluntat de la dona. Fernández li pregunta: “Vols i insisteixes que vols suïcidar-te?” i “Vols que ho prepari i ho fem demà?”, ella respon: “Sí”.



El que ha fet el marit es podria castigar amb anys de presó. Pedro Sánchez ha declarat que està disposat a indultar-lo.

2. Ahir, al judici, tot de guàrdia civils van recitar la lliçó dels insults i els atacs l’1 d’Octubre, Fairy inclòs: “Quan vaig anar a aixecar el primer manifestant vaig relliscar i vaig caure d’esquenes. Llavors vaig rebre un puntada de peu al cap. Vaig relliscar perquè presumptament hi havia rentavaixelles a terra i relliscava”

3. El Parlament aprova una moció que reclama al president Torra que se sotmeti a una qüestió de confiança o convoqui eleccions a causa de la “inoperància” del seu govern. La moció era del PSC, i hi van votar a favor el PP, Ciutadans i el comuns. La CUP no va participar en la votació. A la majoria li van faltar els vots de Puigdemont, Sànchez, Rull, Turull i Comín, que no han acceptat la delegació de vot.

4. Itàlia i Malta neguen port a 64 persones que havien naufragat en una barca domèstica. Van ser rescatats per una ONG alemanya que està esperant que algun país de la Unió Europea els permeti desembarcar els immigrants que esperen a bord en condicions precàries i amb molt mal temps.

5. El Saló del Còmic de Barcelona s’inaugura avui a la Fira de Montjuïc. No us podeu perdre l’ARA de paper d’avui, en paraules de la directora, Esther Vera, una obra d’art, un diari especialment il·lustrat, amb notícies en format còmic dibuixades per professionals de la il·lustració que vessa de color, d’acció i d’imaginació.

