Les claus del dia, per Antoni Bassas (08/04/2019)

1. Aquesta setmana començarà la campanya electoral (la nit de dijous a divendres), de manera que els partits ja podran fer el mateix que ara, però explícitament, que és demanar-nos el vot.

Ahir, en un acte a Girona, el president Puigdemont va intervenir per videoconferència i va carregar contra Marta Pascal, que, en una entrevista a 'La Vanguardia', havia declarat que no descartava crear un altre partit i presentar-se a les eleccions catalanes.

Mentrestant, en un míting a Madrid, Pedro Sánchez va recuperar el “no és no” a la independència de Catalunya.

2. El centredreta guanya les eleccions a Andorra. Xavier Espot, fins ara ministre de Justícia i Interior, es perfila com a nou cap de govern. El partit Demòcrates suma dues dècades al poder al Principat.

3. Possibles conseqüències del Brexit, com explica la Laia Forès: l’arribada de turistes britànics a Catalunya pot caure un 15%, a causa d’una possible devaluació de la lliura esterlina.

4. Continua en estat crític l’home d’uns 40 anys que ahir va rebre dos trets enmig del carrer, a les 11 del matí a Sant Andreu. Els Mossos investiguen amb absolut hermetisme aquest intent d’assassinat amb arma de foc, a plena llum del dia.

5. El Barça s’entrenarà avui i sabrà si pot comptar amb Dembélé per al partit de dimecres de la Champions, contra el Manchester United. Ahir la secció d’handbol blaugrana es va proclamar campió de la Copa del Rei per sisena vegada consecutiva, després de derrotar per 34 a 18 el Conca.

