Les claus del dia, per Antoni Bassas (10/04/2019)

1. Ha plogut i continuarà plovent, no hi haurà tantes pedregades però a la tarda tornarem a necessitar el paraigua a moltes comarques.

2. Avui declaren més policies nacionals al judici contra els presos polítics al Tribunal Suprem. Ahir van subratllar la “permissivitat” dels Mossos. Mentrestant, el jutjat 13 de Barcelona processa 30 persones més per l’1 d’Octubre, es tracta de funcionaris i càrrecs de l’anterior Govern, molts dels quals encara en actiu. La majoria estan imputats per malversació i desobediència. Quim Torra, president de la Generalitat: “Les acusacions que es fan en aquesta instrucció són la construcció d’un relat motivat per motius polítics. El relat inventat de la violència és el mateix fals relat de la malversació i de la resta de delictes que s’atribueixen als processats”

3. Avui fa un any que Tamara Carrasco, membre d'un CDR, no pot sortir de Viladecans, a causa de les mesures cautelars que li van ser imposades. “La gent no dona importància a estar tancat en un poble, però no deixa de ser una presó, és una presó sense barrots. M’han pres la llibertat”. Inicialment acusada de terrorisme, encara està a l’espera que l’Audiència de Barcelona decideixi quin jutjat és competent per decidir sobre el seu cas, si el de Gavà o el de Barcelona.

4. Els presumptes espies de Puigdemont van aprofitar les reunions que mantenia durant els primers mesos de l’exili a l’Hotel Husa President Park de Brussel·les per col·locar als seus cotxes dues balises de seguiment. Els experts belgues van determinar que es tractava de dispositius “sofisticats” que abans de ser col·locats van ser preparats per mans expertes. Un fiscal de l’Audiència Nacional, Carlos Bautista Samaniego, nega estar vinculat al cas de les balises.

5. La tradicional enquesta del CIS d’abans d’unes eleccions dona a Sánchez la possibilitat de pactar amb Podem, amb bascos i catalans o amb Ciutadans. El resultat del PP a l’enquesta és desastrós. Casado se’n riu: “ja tenim CIS i aquesta vegada és una cosa sobrenatural. Han canviat la cuina de la cuina. Això ja són esferificacions, nitrogen líquid, això ja és un laboratori culinari que ni Ferran Adrià”

Contraportada de l’ARA, Josep Ramoneda: “Casado només té dos temes: Catalunya i Pedro Sánchez. I dos objectius: acabar amb l’independentisme i amb l’actual president. És a dir, confrontació i polarització. Amb aquest panorama només es poden fer dues preguntes, que en realitat és una: què esperen els liberals i conservadors demòcrates de la dreta espanyola?, quan tardaran a tombar-lo si el tripartit de dreta no suma?”

6. El partit de l’actual primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, guanya en vots i empata en nombre d’escons amb el partit dels seu principal rival, el centrista Benny Gantz, a punt de tancar-se el recompte. Tots dos s’han declarat guanyadors de les legislatives aquesta nit.

7. Avui hi torna a haver una cimera extraordinària a Brussel·les per decidir fins quan s’allarga l’ embolic del Brexit.

8. El Fons Monetari Internacional descarta la recessió tot i la frenada en el creixement mundial. Espanya és l'única gran economia d’Europa que creixerà per sobre del 2%.

9. I avui, a les 9 del vespre, Manchester United - Barça i Ajax-Juventus. Ahir el Liverpool va derrotar per 2 a 0 el Porto i el City de Guardiola es va complicar aquests quarts de final al perdre per 1 a 0 al camp del Tottenham de Pochettino.