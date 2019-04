Les claus del dia, per Antoni Bassas (12/04/2019)

1. Aquesta mitjanit ha començat la campanya. Gabriel Rufián, número 2 de la llista d’Esquerra: "L'únic obstacle que Rivera sigui vicepresident; Arrimadas, ministra d'Interior, i Cantó, ministre de Cultura, es diu Esquerra Republicana de Catalunya."

Laura Borràs, número 2 de Junts per Catalunya, llegeix una carta del número 1, Jordi Sànchez: "Farem l'impossible per arribar a acords a Madrid i evitar un govern de la triple dreta".

Pedro Sánchez fa aquest plantejament: "Aquestes eleccions són un plebiscit, entre el futur i el passat, entre avançar o retrocedir, entre una Espanya on hi capiguem tots o on només hi capiguen els de sempre, la dreta."

El líder del PP, Pablo Casado, interpreta una coneguda melodia: "Tinc el màxim respecte cap a tots els meus adversaris, tots menys els 'batasunos' i els secessionistes, perquè han decidit faltar el respecte a la nació".

Per cert, que la candidata del populars a Barcelona va ser rebuda a la Universitat Autònoma per un grup que li volia impedir un acte.

Albert Rivera ha començat la campanya a la plaça d’un petit poble de Castella: "Si no aneu a votar, seguirà Sánchez, seguirà Iglesias i seguiran els separatistes"

2. Ahir al judici un inspector de la Policia Nacional va admetre haver rebut una ordre per aturar la intervenció als col·legis electorals a les 3 de la tarda. Pérez de los Cobos havia negat haver donat cap ordre en aquest sentit. Policies nacionals admeten "petites càrregues i l’ús de porres", però no recorden ciutadans ferits.

3. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha estat detingut a Londres. L’Equador li ha retirat l’asil i la policia anglesa ha entrat a l’ambaixada, on Assange ha passat gairebé set anys refugiat. Els Estats Units n’han demanat l’extradició acusat d’haver-se infiltrat al seus sistemes informàtics, i s’enfronta a cinc anys de presó.

4. El papa emèrit Benet XVI ha trencat el seu silenci amb un article de 18 pàgines en què diu que la pedofília neix del “col·lapse moral” viscut després del Maig del 68 i reconeix que l’Església ha de protegir religiosos que han comès abusos.

5. No us perdeu la pàgina que firma Xavier Grau a Economia: els lloguers a Barcelona ja són un 25% més cars que abans de la crisi.







Torna a l' Ara Bon Dia.