Les claus del dia, per Antoni Bassas (15/04/2019)

1. Avui hi ha sessió del judici als presos polítics al Tribunal Suprem perquè dijous és festa a Madrid. Aquesta setmana continuaran declarant policies.

2. A la campanya, Esquerra i el PSC es disputen l’anomenat vot útil. Uns perquè poden guanyar a Catalunya i els altres perquè poden guanyar a Espanya. Gabriel Rufián: “Ser més és simplement fer pur junquerisme. És interpel·lar tothom, per exemple el socialisme catalanista que queda en aquest país, i en queda”.

La ministra Meritxell Batet adverteix: "ERC no és de fiar, perquè en els moments decisius mai ha estat a l’altura, mai ha demostrat que de veritat li importen les polítiques d’esquerra, perquè sempre ha tingut altres prioritats”.

3. Mentrestant, Rivera se’n va al País Basc i, a Errenteria, replica així a una plaça plena de llaços grocs, ikurriñes, estelades i cassoles: “Vam anar a Altsasu, hem vingut a Errenteria, vam anar al poble de Puigdemont i van tirar lleixiu per netejar per allà on passaven Inés Arrimadas i els nostres companys. Quina pena que no fóssiu tan valents amb els del 3% a Catalunya o amb els assassins aquí a Errenteria”.

4. El president Puigdemont diu a Waterloo que la “condició indispensable” de Junts per Catalunya per negociar amb Madrid és que no negui ni la seva interlocució ni la defensa del dret a l’autodeterminació; és a dir, que no exigeix a Sánchez el compromís explícit de celebrar un referèndum.

5. A Finlàndia els socialdemòcrates guanyen les eleccions per primera vegada des de fa 20 anys. La ultradreta ha quedat segona, a tocar dels guanyadors. A la contraportada de l’ARA, Carme Colomina denuncia que l’extrema dreta s'enriu del “bonisme” que acull immigrants o que vol salvar el planeta, com l’esquerra finlandesa: “És el discurs de la «histèria climàtica» que ha denunciat l’extrema dreta finlandesa en aquesta campanya electoral. La traïció d’unes elits urbanes a la classe treballadora, en la descripció que en fa el líder del Partit dels Finlandesos, Matti Putkonen. I el nostre marc mental ens situa ràpidament a la França dels 'armilles grogues'. Per això l’esquerra finlandesa va decidir fer de la jornada d’ahir unes “eleccions climàtiques”, per defensar que hi ha un model i una urgència en joc”.

6. El Girona es complica la vida. Ahir va tornar a perdre a casa, 0-1 contra el Vila-real, i ara se situa 14è, a tres punts del descens.

