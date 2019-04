Les claus del dia, per Antoni Bassas (16/04/2019)

1. Dimarts 16 d’abril del 2019. Després d’hores de lluita contra les flames, els bombers de París han pogut controlar el foc de Notre-Dame. Les dues torres s’han salvat, però més de la meitat del sostre de la catedral s’ha ensorrat.

La policia ha obert una investigació preliminar per “destrucció involuntària per incendi”. El president Macron, al peu de Notre-Dame, feia aquesta promesa: “Reconstruirem aquesta catedral tots junts, perquè Notre-Dame és la nostra història, la nostra literatura, el nostre imaginari, el lloc on hem viscut els nostres grans moments, les nostres epidèmies, les nostres guerres i el nostre alliberament. Demà anunciarem una subscripció nacional i més enllà de les fronteres i cridarem el talent més gran”

2. Avui continua el judici als presos polítics al Tribunal Suprem. Ahir el número dos del tinent coronel Baena va insistir en la rebel·lió. Les defenses van collar el testimoni fins a fer-li reconèixer que no va ser un jutge sinó un fiscal qui va demanar intervenir el telèfon d’un alt càrrec.

3. Mentre els policies que declaren al Suprem parlen de l'odi dels votants, la candidata del PP per Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, parla d’odi a TV3 i a les escoles de Catalunya.

4. El programa del PSOE proposa blindar l’estat autonòmic mitjançant una reforma de la Constitució, però alhora Sánchez afirma que, si ha d’aplicar el 155, ho farà amb tota contundència. Els socialistes no preveuen negociar la investidura amb Esquerra i diuen que, si els independentistes són decisius, el més probable és que es repeteixin les eleccions.

5. Segons un estudi de Nielsen, els catalans ens passem 76 hores a la setmana enganxats a internet. Això és més de tres dies, el 45% del nostre temps. D’aquestes 76 hores setmanals, en destinem 29 a fer servir el mòbil.

6. I un altre estudi: 4 de cada 10 ampolles de vi que es beuen a Catalunya ja són de denominacions d’origen catalanes. El que puja el consum de vins catalans ho baixa la DO Rioja.

7. I als esports, avui a les 21 h, Barça-Manchester United. El Barça té l'avantatge del 0-1 de l’anada per afrontar l’accés a les semifinals. Ernesto Valverde: “No en tenim cap dubte: el 0-1 a Old Trafford no és definitiu. Nosaltres hem de fer el nostre joc, ser fidels al nostre estil, sortir a guanyar. No hem especular amb el marcador."

També a les 21 h, Juventus-Ajax, que van quedar 1-1 a Amsterdam.

