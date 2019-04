Les claus del dia, per Antoni Bassas (17/04/2019)

1. Pedro Sánchez no podrà fer el debat televisiu a cinc, Vox inclòs, que tenia tancat amb Atresmedia per dimarts que ve. La Junta Electoral Central ha impedit l’emissió perquè Vox no és al Congrés i altres partits no convidats al debat, sí.

2. En canvi, la Junta ha autoritzat que Junqueras pugui fer una roda de premsa per videoconferència organitzada per l’Agència Catalana de Notícies des de Soto del Real aquest divendres. Pere Aragonès: “Hem trencat el mur d’aquesta Junta Electoral que s’obstinava en no deixar-nos parlar i en no deixar-nos fer una campanya en condicions. Doncs si no volien caldo, dues tasses d’Oriol Junqueras aquest divendres 19 d’abril amb la intervenció que farà des de Soto del Real”

3. El PSC va repartir ahir en dues direccions: Batet cap als comuns i Zaragoza cap a Esquerra: “Què ha fet Rufián? Amb els seus vots ha tombat un govern d’esquerres i manté i mantindrà un govern de dretes amb el senyor Torra. Votar ERC és mantenir Torra de president a la Generalitat, la dreta de sempre, la que ha governat Catalunya tota la vida”

4. Junts per Catalunya burxa Esquerra per no haver volgut investir Puigdemont, i el president Torra adverteix sobre el PSC: “Quan us alertin que ve la dreta pregunteu-vos què va passar fa un any i mig: qui va votar l’article 155? Qui ha mantingut els nostres companys, polítics decents, a la presó al segle XXI?”

5. Al judici als presos polítics, declaracions de policies, un dels quals diu haver rebut un cop del qual fins ara no havíem sentit res a la sala: “Em van colpejar al cap amb una urna. Quan marxàvem del centre amb el material ens van intentar prendre les urnes i les paperetes; una persona va prendre-li una urna a un company i quan m'hi vaig acostar em va colpejar al cap”

6. Els contagis de xarampió al món es quadrupliquen. L’OMS alerta del perill d’un descens en la vacunació i els metges catalans insten a no abaixar la guàrdia, sobretot perquè el xarampió es pot prevenir fàcilment amb la vacuna.

7. L’ARA va celebrar ahir el pregó de Sant Jordi, va convidar autors i editors al voltant del recital a quatre mans dels poetes Joan Margarit i Luis García Montero, director del Cervantes.

8. I als esports, el Barça ja és a les semifinals de la Champions després derrotar per 3-0 el Manchester United en una gran actuació europea al Camp Nou. Va ser un bon partit de tot l’equip i d’ell en especial, excepte els primers cinc minuts. “Cinc o deu minuts dolents a la Champions et poden complicar la classificació o eliminar. Hem de ser-ne conscients ara que som a semifinals i serà molt difícil. Però hem fet un bon partit, també”.

Per la seva banda, un jove i atrevit Ajax va eliminar el Juventus de Cristiano Ronaldo guanyant a Torí per 1-2.

El Barça s’enfrontarà en semifinals al guanyador de l’eliminatòria Porto-Liverpool d’avui a les 21 h, la mateixa hora en què es jugarà el Manchester City-Tottenham.

