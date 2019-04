Les claus del dia, per Antoni Bassas (23/04/2019)

1. Sant Jordi! No us perdeu l’ARA d’avui, amb una de les portades que més ens agrada, la que cada 23 d’abril proclama “Llegir i estimar”.

2. Ahir a la nit, primer debat dels principals candidats espanyols a les eleccions de diumenge, a la televisió pública. Diu la Mònica Planas que va ser com un partit d’anada, a l’espera de la tornada, que serà aquesta nit a la televisió privada. El nostre home a Madrid, Dani Sánchez Ugart titula “Sánchez surt viu del debat davant un Rivera desbocat”. I és que Rivera fins i tot va col·locar al faristol una fotografia emmarcada de la trobada de Pedralbes entre Sánchez i Torra.

Rivera va estar més agressiu que Casado perquè buscava el vot de la dreta. En canvi, el líder popular va voler rascar algun votant centrista i va quedar un pèl desdibuixat, tot i que, en el fons, populars i Ciutadans deien el mateix. Pablo Casado: “Em sembla tremend que no digui que indultarà els presos si són condemnats pel Suprem”.

Pedro Sánchez es va permetre contraatacar: “Aquests són alguns dels exemples de les més de 127 iniciatives legislatives que en el Parlament basc vostè ha pactat amb Bildu. De quin color té tacades les mans, senyor Casado?".

I Pablo Iglesias va fer el paper d’home bo: “La situació que hi ha a Catalunya només es resoldrà amb diàleg, diàleg i diàleg".

3. Van dedicar força minuts a parlar de Catalunya però no hi havia cap líder independentista. En part perquè n’hi ha que són a la presó i a l’exili. Ahir, l’ARA va entrevistar Oriol Junqueras. Esther Vera va establir una videoconferència amb el president d’Esquerra i li va preguntar si la principal diferència amb Puigdemont era aquesta:

Una estona més tard, una altra videoconferència permetia que Puigdemont des de Waterloo i Jordi Sànchez des de Soto del Real poguessin parlar-se entre ells per primera vegada en 553 dies.

4. No us perdeu l’Ernesto Ekaizer d’avui, que publica una plana amb tot de detalls per demostrar que l’anomenada policia patriòtica del ministre Jorge Fernández Díaz era en realitat una policia política al servei dels interessos del PP que funcionava fent sempre el mateix: fabricava dossiers i els filtrava a certa premsa.

5. El món encara mira cap a Sri Lanka, on Diumenge de Pasqua hi va haver diversos atemptats terroristes contra catòlics i contra turistes estrangers on van morir 290 persones. Els autors serien jihadistes locals que van matar, com passa en quests casos, fins i tot gent del mateix país.

6. Aneu recordant aquest nom, Volodímir Zelenski, que ahir va guanyar les eleccions a Ucraïna. És un cas com un cabàs perquè Zelenski no és polític, és un conegut actor televisiu al seu país.

7. Aquesta nit juga el Barça, a dos quarts de deu del vespre, al camp de l’Alabès. Una hora abans jugarà el Girona al camp del Valladolid. Si avui el Barça guanya i demà l’Atlètic de Madrid perd a casa amb el València, el Barça ja serà campió de lliga. Per cert, que ahir, Cornellà-El Prat va rebre 20.615 espectadors per veure jugar l’Espanyol femení contra l’Atlètic de Madrid.

