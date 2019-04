Les claus del dia, per Antoni Bassas (24/04/2019)

1. Sant Jordi continua sent imbatible. ' El fill de l’italià', de Rafel Nadal, va ser proclamat el llibre més venut. Els llibre dels presos polítics es van enfilar dalt de tot de les llistes.

2. Segon debat electoral a Madrid. Pedro Sánchez allunya un pacte amb Ciutadans sense descartar-lo del tot: “No està en els meus plans intentar pactar amb un partit que el que ha fet ha sigut posar un cordó sanitari al PSOE. Aquí hi ha una cosa clara: si sumen les dues dretes amb la ultradreta, sense cap mena de dubte faran amb Espanya el que han fet a Andalusia”

Rivera, que va interrompre constantment tothom, s’hi torna: “El senyor Sánchez està governant i ha governat amb els que volen liquidar el meu país: amb els separatistes, el senyor Torra, Puigdemont, Rufián... I jo amb aquests no vaig ni a la cantonada”

Catalunya va sortir fins i tot quan parlaven de l’atur, però el PSOE i el PP se les van tenir parlant de la violència contra les dones. Sánchez va dir: “No és no i quan no és un sí, és un no, malgrat el que diguin les candidates del PP”. I Casado va respondre: “El partit que té l’únic líder polític condemnat per maltractaments a la seva dona és el PSOE, el senyor Eguiguren, a qui no només no van fer fora si no que el van posar a negociar amb els etarres. Que aquest partit vingui a donar lliçons de feminisme, sisplau! Facin fora els maltractadors i després podran parlar del que diu Cayetana Álvarez de Toledo, que a més va ser molt clara”.

Pablo Iglesias, tip d’insults i d’interrupcions, va renyar Rivera: “Vostè és un impertinent i un maleducat”

Catalunya va ser el tema principal del debat, i ni Oriol Junqueras ni Jordi Sànchez han estat convidats als debats. En parla a la contraportada Josep Ramoneda: “En realitat, aquest debat sense testimoni de la part catalana expressa l’essència de l’estat de les autonomies: “Molt descentralitzat en la despesa, però molt centralitzat en la presa de decisions”, segons la definició que vaig sentir ja fa anys a Rodríguez Zapatero. Ells decideixen, no cal escoltar ningú. I de fet, només Pablo Iglesias està fent referències explícites de reconeixement a l’independentisme”.

3. En la sessió d’ahir del judici, els exconsellers Jordi Jané i Meritxell Ruiz van declarar que van plegar del Govern l’estiu del 2017 perquè tenien por del trencament del diàleg i van negar que el Govern es plantegés la unilateralitat. Jané l'hi va explicar així al fiscal: “Pel supòsit de futur si es donava una situació de no acord, si es donava aquesta situació i havent complert els objectius que m’havia marcat al principi del mandat, vaig preferir no continuar”

4. Els terroristes de l' Estat Islàmic reivindiquen els atemptats de Sri Lanka. Les víctimes del Diumenge de Pasqua ja pugen a 321.

5. Cara i creu en futbol. El Barça ja podria ser campió de Lliga avui mateix si el València guanyés al camp de l’Atlètic de Madrid. Ahir els blaugranes van fer la feina i van derrotar l’Alabès per 0-2, amb gols d’Aleñá i Suárez (de penal). Si el Barça no fos campió avui, gairebé amb tota seguretat s'hi proclamaria dissabte que ve. I la creu és el Girona, que ahir va perdre al camp del Valladolid. Sisena derrota consecutiva dels gironins, que els pot fer caure a la zona de descens si el Llevant puntués aquesta nit. L’Espanyol juga a dos quarts de nou contra el Celta.

