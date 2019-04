Les claus del dia, per Antoni Bassas (25/04/2019)

1. Sandro Rosell i el seu soci Joan Besolí han estat absolts dels delictes de blanqueig de capital i organització criminal i aquest matí tothom es fa creus que hagin pogut passar-se 21 mesos a la presó per acabar llegint una sentència on hi diu que no s’han pogut provar les acusacions. L’editorial de l’ARA parla d’escàndol que malmet la imatge de la justícia espanyola. No es perdin el perfil que Ernesto Ekaizer fa de la jutge que va denegar fins a 13 peticions de llibertat de Rosell, la jutge Carmen Lamela, la mateixa que va considerar que la baralla d’Altsasu era terrorisme (el tribunal la va contradir) i la mateixa que mirava el mòbil mentre enviava els presos polítics a la presó. Pau Molins, advocat de Sandro Rosell: "No hi havia cap delicte, algú s'ho hauria de fer mirar i revisar els requisits de la presó preventiva".

2. Avui és el penúltim dia de campanya. El debat de TV3 va començar amb atacs contra la cadena i el seu director. Cayetana Álvarez de Toledo va acusar la televisió d'estar al servei del "cop d'estat" i Inés Arrimadas va regalar-li a Vicent Sanchis una carta de dimissió.

Cayetana (que es va posar un jersei groc) va eclipsar Arrimadas. Totes dues van atacar Batet, a qui van preguntar si un govern socialista indultaria els presos polítics. Meritxell Batet: "Nosaltres respectem la divisió de poders".

Laura Borràs va retreure a Cayetana que ella sí que havia pogut triar passaport. Gabriel Rufián va buscar el duel amb les dues candidates de la dreta espanyola i va retreure a Cayetana que no tingués més propostes que la repressió.

Jaume Asens va retreure a Esquerra que pacti amb la dreta.

3. Al judici del Suprem, ahir van començar a declarar els testimonis de la defensa, que van destacar que les manifestacions del 20-S van ser pacífiques i que Jordi Sànchez va oferir-se a escortar la secretària judicial el 20-S.

4. Escòcia vol celebrar un segon referèndum d’independència abans del maig del 2021 si el Regne Unit abandona la Unió Europea. Escòcia va votar a favor de quedar-s’hi.

5. El dictador de Corea del Nord, Kim Jong-un, es reuneix avui a Rússia amb Vladímir Putin. Trencades les converses dels nord-coreans amb Trump, Rússia pretén recuperar el seu lideratge a la regió.

6. I als esports, l’Atlètic va guanyar el València i per tant el Barça haurà d’esperar a dissabte per proclamar-se campió de Lliga, l’Espanyol va empatar a Cornellà-El Prat amb el Celta (1-1), Eusebio continuarà entrenant el Girona, el Barça de bàsquet va ser apallissat al Palau Blaugrana per l’ Anadolu Efes, mentre que l’equip d’handbol blaugrana va guanyar a la pista del Nantes. A la Premier, el City va guanyar al camp del United per 0-2, i l’equip de Guardiola es posa un punt per sobre del Liverpool a falta de 4 jornades. El calendari de partits que queda és assequible, de manera que pinta que la Premier tornarà a ser per als de Guardiola.

