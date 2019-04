Les claus del dia, per Antoni Bassas (26/04/2019)

1. Avui s’acaba la campanya electoral. Atenció a Vox, que va congregar una gentada al seu míting a València. Ahir van passar per Catalunya Sánchez, Casado i Rivera.

Sánchez va fer servir un to d’urgència: “També vull demanar el vot a tots aquells que estan dubtosos entre votar Unides Podem i el PSOE, entre l’abstenció i el PSOE, entre Ciutadans i el PSOE”

Casado, en mode “¡a por ellos!”: “El que us dic és que al primer consell de ministres instaré el senyor Torra al compliment de la Constitució. Iniciarem el requeriment perquè compleixi la Constitució, és a dir, sí, activarem l’article 155 com ens havíem compromès”

I Rivera, contra l’indult: “Senyor Junqueras, senyor Puigdemont, resin perquè segueixi Sánchez, resin aquests tres o quatre dies que queden perquè si guanyem nosaltres no mourem ni un sol dit per esmenar el que digui la justícia espanyola. Acceptarem el que digui i compliran fins a l’últim dia de les seves penes. Sabeu per què? Perquè soc un demòcrata i crec en la justícia. Jo no vull venjança, vull justícia”

2. PP i Ciutadans han demanat a la Junta Electoral que exclogui Puigdemont de les llistes de les europees d’aquí a un mes. Laura Borràs ho aprofita: “I, per tant, dilluns resoldrà la Junta Electoral Central. Nosaltres presentarem aquest recurs. Però sabeu quin és el recurs més incontestable? Que tots i cadascun de nosaltres diumenge omplim les urnes de vots de la llista del president Puigdemont, perquè nosaltres som la gent del president Puigdemont”

3. Pere Aragonès demana el vot útil per Esquerra: “Fem l’Oriol guanyador d’aquestes eleccions davant d’un Pedro Sànchez que no s’ha atrevit a trobar una solució política a Catalunya i que s’ha atemorit quan li han aixecat tres o quatre banderes espanyoles a la plaça Colón, per tant, o PSOE o ERC”

4. Per cert, que ahir l’ARA i la Taula del Tercer Sector van organitzar el primer debat d’alcaldables de Barcelona. L’habitatge va ser el gran tema de discussió.

5. La Fiscalia recorrerà la sentència absolutòria de Sandro Rosell. L’expresident del Barça estudia demanar compensacions. A la contraportada de l’ARA, Xavier Bosch fa una crida al realisme: “Si Carmen Lamela va fer la instrucció de Rosell, i la mateixa jutge va enviar a presó Cuixart i Sànchez per delictes que no van cometre, automàticament els líders socials tindran el mateix bon final. El sil·logisme és fals. Ni els casos tenen res a veure, ni les dades són iguals d’objectivables, ni sembla que Marchena ni la resta de magistrats del Tribunal Suprem tinguin interès en escoltar les defenses, en mirar vídeos aclaridors, ni en escatir la veritat. Per a ells, malauradament, sí que hi ha cas”.

6. L’atur cau a Catalunya (la taxa queda a l’11,6%), i puja a Espanya, en què és del 14,7%. 3 de cada 4 contractes firmats durant el primer trimestres d’aquest any han estat temporals.

7. El Tribunal Constitucional va tornar a avalar ahir l’ensenyament en català a l’escola. Va resoldre un recurs de fa 10 anys, presentat pel PP. La sentència anul·la 10 articles però manté intactes els de la llengua. Escoltem el conseller d’Educació, Josep Bargalló: “La sentència no altera res respecte al model lingüístic de l’escola catalana, per tant, podem dir que el TC un cop més avala el model lingüístic que la LEC i el que l’actual normativa estableix”

8. Ahir al Tribunal Suprem va declarar David Fernàndez. La frase li va quedar una mica massa llarga per fer-ne una samarreta però passarà a la història del judici. Ha assegurat que era perfectament conscient de la prohibició del TSJC i que la tornaria a desobeir. "La vaig desobeir a consciència, com crec que ho van fer dos milions i mig de persones; si l’autodeterminació és delicte, em considero plenament culpable i reincident i continuaré desobeint fins que sigui un dret"

9. El que va ser vicepresident d’Obama, Joe Biden, anuncia que vol disputar-li la presidència a Trump el novembre de l’any que ve.

10. Macron anuncia, finalment, les mesures de resposta al moviment dels 'armilles grogues'. Entre d’altres, abaixarà l’impost sobre la renda i indexarà les pensions de menys de 2.000 euros mensuals amb la inflació.

