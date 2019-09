Els detinguts, a Madrid, i la Cimera del Clima: les claus del dia, per Antoni Bassas (24/09/2019)

1. Nou persones detingudes per la Guàrdia Civil per ordre de l’Audiència Nacional, set de les quals han estat traslladades a Madrid acusades de formar un “grup terrorista d’índole secessionista catalana” i amb la imputació dels delictes de rebel·lió, terrorisme i tinença d’explosius.

Fonts policials apunten que es van trobar ingredients per a una possible fabricació de termita, un compost químic utilitzat en la fabricació d’explosius. Per sustentar-ho, la Guàrdia Civil va aportar a Twitter un vídeo de 38 segons en què es podia veure un magatzem desendreçat, una bossa amb una pols no identificable, olles i diversos recipients d’altres tipus que manipulava un dels agents. A Osona, la Guàrdia Civil va arribar a identificar periodistes que s’interessaven per l’operació. Els alcaldes de Sant Pere i Sant Vicenç de Torelló han denunciat amenaces dels guàrdies civils perquè no hi haguessin concentracions de protesta, ja que els acusarien d’organitzar tumults.

2. Milers de persones van sortir als carrers de Sabadell per protestar. Entre els partits, els independentistes i els comuns deploren l’acció. Marta Vilalta: "Estem davant d'un nou 20-S i això ja sabem de què va. Amb aquesta operació el que volen és generar un clima d'avís i amenaça, construir un fals relat contra l'independentisme". I Laura Borràs: "És extraordinàriament preocupant perquè es vol vincular d'independentisme amb el terrorisme. Qui coneix el moviment independentista català sap que és cívic, pacífic i democràtic".

A Ciutadans Lorena Roldán va anar molt lluny: "Vull recordar les paraules del senyor Torra dirigint-se a aquests comandos radicals separatistes i dient-los «apreteu, apreteu». Ara ja sabem a què es referia el senyor Torra quan deia «apreteu», a «apretar» el detonador".

3. A l’editorial de l’Ara, afirmem que les detencions d’ahir semblen voler llançar un avís davant la previsible indignació ciutadana si hi ha una sentència dura, però que, alhora, només fan que crear un clima de més indignació. I responen també a la voluntat de crear un estat d’opinió tant en la societat espanyola com en els mitjans de comunicació internacionals. Qui incendia la convivència?

Per la seva part, la directora del diari, Esther Vera, es pregunta, davant l’anticipació de la Guàrdia Civil, com no es va detectar la cèl·lula jihadista que va atemptar el 17 d’agost del 2017 ni el moviment d’urnes per mig país que va culminar en la votació de l’1 d’Octubre.

4. Precisament, el president del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, va ser ahir a Barcelona. Preguntat per la resposta a la sentència als presos polítics, va dir això: "La sentència és un acte de poder públic i està subjecte a la crítica en una societat democràtica com és la nostra. El que passa és que les reaccions han de respectar la llei i no anar més enllà".

Per cert, avui el Suprem decideix si permet l’exhumació de Franco del Valle de los Caídos.

5. Més jutjats: d’aquí 48 hores s’acaba el termini perquè el president Quim Torra despengi el llaç groc del Palau de la Generalitat. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya li va notificar personalment la decisió. Torra, però, ja ha avançat que desoirà aquesta ordre.

6. El president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, va anunciar ahir el naixement del seu segon fill amb la periodista Txell Bonet. Cuixart va assistir al part després que el Suprem li concedís un permís de 6 hores.

7. L’esquerra espanyola encara es presentarà més dividida a les eleccions del 10 de novembre: Íñigo Errejón hi concorrerà i algunes formacions que anaven amb Pablo iglesias, com ara els valencians de Compromís, aniran amb Errejón.

8. Aquest matí ressonen a tot el món les paraules pronunciades per Greta Thunberg a la Cimera del Clima organitzada per l’ONU: “La gent està patint, s’està morint i ecosistemes complets estan en perill. Estem al començament d’una extinció massiva. I de l’únic que parleu és de diners, del conte de fades de l’etern creixement econòmic. Com us podeu atrevir?”

9. La cap d’Internacional de l’ARA, Mònica Bernabé, és a Kabul, des d’on firma una crònica sobre els 2.400 civils ferits a l’Afganistan només al primer semestre d’aquest any. Bernabé havia viscut a Kabul, com a corresponsal, i s’ho coneix molt bé.

10. Us interessarà llegir la pàgina que firma Lara Bonilla a Societat: Per què no trobo ibuprofèn a la farmàcia? Els problemes de subministrament de medicaments creixen un 25% i s’han agreujat els últims temps.

11. Als esports, aquesta nit hi ha partit de Lliga al Camp Nou, Barça-Vila-real, a les 21 h. Ahir a la nit, Leo Messi va guanyar el The Best 2019, el premi al millor jugador de l’any que atorga la FIFA, que li va ser concedit per votació de futbolistes, entrenadors i periodistes i que va recollir ahir a la Scala de Milà. La jugadora nord-americana Megan Rapinoe, va ser la millor en l’apartat femení, i va dedicar el premi a totes les dones que lluiten contra l’homofòbia: “Tant de bo ningú fos exclòs per la seva condició sexual. Intentarem fer un món millor”. I Jurgen Klopp, el tècnic del Liverpool, millor entrenador. Per cert, que a la sortida, Messi no va defugir l’autocrítica pel paperot que està fent el Barça fora de casa: "Hem començat malament, ens costa generar ocasions, trobar el joc... Però estem al principi, sabem que hem de reaccionar ja, que no hi ha temps per res i que hem de millorar molt".

12. I si aquest matí teniu ganes d’omplir-vos els ulls de colors i de moda passeu per Mèdia, i vegeu les fotos i llegiu la crònica de Joan Callarissa sobre la festa de lliurament dels premis Emmy.