Sánchez ve a Barcelona i contesta a Torra, i 590 ferits i 28 empresonats pels aldarulls: les claus del dia, amb Antoni Bassas (21/10/2019)

1. Les concentracions i els talls de carretera van continuar ahir a la nit com a protesta per la sentència del Suprem sobre els presos polítics. A Barcelona, milers de persones es van concentrar a prop de la Delegació del govern espanyol i van tirar-hi bosses d'escombraries. També hi va haver concentració a Via Laietana, prop de la Prefectura de la Policia Nacional, i talls a la Meridiana.

Milers de persones es van manifestar al centre de Palma.

2. Mentrestant, els incidents han fet un balanç de dos ferits greus: una dona de menys de trenta anys amb un traumatisme cranioencefàlic produït pel tret al cap d’un projectil policial i un policia nacional per l’impacte al cap d’un objecte tirat per un manifestant. Onze persones més continuen hospitalitzades; n’hi ha quatre que ja és segur que han perdut la visió d’un ull per l’impacte de les pilotes de goma i en total Salut calcula que hi ha hagut 590 persones ferides entre manifestants i policies.

3. Pedro Sánchez es desplaça avui a Barcelona per visitar els agents ferits en els aldarulls d'aquests últims dies. Alhora, el president espanyol ha enviat una carta a Torra, aquest matí mateix, en què li recorda les obligacions de qualsevol responsable públic: condemnar la violència de manera rotunda, emparar les forces de seguretat que la combaten i evitar la discòrdia civil.

Sánchez respon Torra via carta i li recorda "les seves obligacions"

4. El president Torra va trucar ahir per segona vegada a Pedro Sánchez, però el president espanyol no s’hi va posar. La seqüència la gravar el 30 minuts de TV3. Un membre de l’equip de Presidència diu: “President, no s’hi posen de moment. Que si al llarg del dia poden parlar, ja ens ho diran”. I Torra respon: “No s’hi posen? Es increïble. Quins collons… En dies així i no es posen al telèfon…”

Tinguem en compte que falten menys de tres setmanes per a les eleccions, que el PSOE baixa a les enquestes i el PP i VOX pugen i que aquesta setmana tindrà lloc l’exhumació de les restes de Franco del Valle de los Caídos. Atesa la criminalització de la figura de Torra, Sánchez creu que una reunió amb Torra podria perjudicar-lo.

En va parlar l’alcaldessa de Barcelona Ada Colau, en una declaració institucional ahir al matí: “Si els governs català i espanyol poden parlar aquests dies per coordinar els operatius policials, com és possible que no siguin capaços de parlar del problema polític de fons que tenim? Jo els demanaria que, sisplau, parlin en privat. Cada cop que s’interpel·len a través del mitjans de comunicació i les xarxes socials estan fent menys creïble el diàleg. Tots sabem, per la nostra experiència, que perquè hi hagi un diàleg real ha d’haver-hi un contacte des del respecte, discret i serè”.

5. En total, des de dilluns passat els Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional han detingut almenys 194 persones a Catalunya. 104 ja han passat a disposició judicial (43 a Barcelona, 18 a Girona, 30 a Lleida i 13 a Tarragona). Hi ha 76 persones en llibertat provisional i a la majoria els han retirat el passaport i els prohibeixen assistir a manifestacions o acostar-se als llocs dels aldarulls. I hi ha 28 persones que han entrat a la presó preventivament.

6. A l’ editorial de l’ARA, exigim que s’investigui la violència policial i algunes detencions clarament abusives que s’han vist, però –diem– no hi ha excuses, la no-violència no només és la millor opció sinó la més útil, l’única que pot donar la raó i el reconeixement internacional.

7. Albert Rivera va fer ahir un míting davant de 700 persones a la plaça Sant Jaume: “Ara alguns diuen que [Torra] ha de dimitir… A veure, si tenim un article de la Constitució que ens permet treure un senyor que talla carreteres, que fa crides a la violència, que va amb cotxe oficial i que fa servir les institucions, a què esperen a fer fora Torra i anar junts a defensar la Constitució? Fora Torra. Cessem-lo i tornem a la convivència!”

8. La periodista Montse Riart continua buidant els centenars de pàgines de la sentència. Avui publica un nou treball en què diu que la sala que va jutjar el Procés dedica gairebé tantes pàgines a defensar-se contra les acusacions de falta d’objectivitat com a la descripció dels fets per provar la sedició i la malversació. Més de vint pàgines de la sentència van sobre el que en diuen “demonització del tribunal”. Són afirmacions pensades per defensar-se a Estrasburg.

9. Xile es militaritza davant les protestes per l’augment dels preus del transport públic i Karlos Zurutuza continua publicant les seves cròniques des del Kurdistan.

10. Una dona va ser assassinada a Vic per la seva exparella i una altra a Granada. Aquest cap de setmana ja són 83 els feminicidis a Espanya aquest 2019.

11. Atenció al projecte de l’Ajuntament de Barcelona per reduir la contaminació: la intervenció més ambiciosa serà a la Via Laietana, que només serà de baixada. I es restringirà el trànsit o la velocitat a Gran de Gràcia, Ausiàs March, Girona, Comte Borrell, Sicília, passeig de Sant Joan i passeig Joan de Borbó, a la Barceloneta. La majoria d’aquestes transformacions pretenen afavorir els vianants i reduir la contaminació. Ho publica Jordi Mumbrú.

12. Als Esports, el Barça acaba la jornada líder en solitari, l’Espanyol continua enfonsat –va perdre 0-1 a casa en el primer partit de Pablo Machín– i el Girona va perdre per 4 a 2 a Oviedo.

Tal com estan les coses, us recomanem que no perdeu de vista la pantalla de l’ARA durant tot el dia.