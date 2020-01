Torra compareixerà a les 12 h, i 4 casos de coronavirus a Alemanya: les claus del dia, amb Antoni Bassas (29/01/2020)

És dimecres, 29 de gener del 2020. Avui el termòmetre es quedarà una mica més curt que ahir, però de cara al cap de setmana s'ensumarà la primavera. Avui un altre dia amb núvols prims que no faran ploure enlloc.

1. Atenció perquè el president Torra compareixerà avui a les 12 del migdia. La convocatòria presidencial s’ha comunicat per sorpresa aquesta nit a quarts de dotze, envia a les tres de la tarda la reunió del consell executiu, que estava prevista per aquesta matí, i que havia d’aprovar els pressupostos per aquest 2020. No se sap què dirà Torra, però tant Junts per Catalunya com Esquerra donen per acabada la legislatura i mostren voluntat d’aprovar els pressupostos. Ferran Sáez escriu que coneix Torra des de fa anys i està convençut que no confondrà els seu deure amb determinats compromisos adquirits.

3. Els presos polítics (Junqueras, Turull, Romeva, Forn, Rull i Bassa) van testificar ahir al Parlament. El vicepresident Junqueras va defensar el diàleg: “La nostra obligació és parlar amb tothom, i sempre especialment més amb aquells que no comparteixen legítimament les nostres idees, les nostres esperances, els nostres objectius. És evident que els nostres objectius són legítims i estar-hi en contra també”.

El conseller Turull va dir als diputats que si els volien fer feliços a la presó, aparquessin l’orgull, s’estalviessin espectacles com els de la vigília i sabessin que la gent que els envia cartes no entén res: “Hi són a temps, perquè en tenen l’obligació pel mandat de les urnes, de recuperar aquell esperit d’anar a la una de debò, d’unitat, de lleialtat, de determinació, que és més necessari que mai per assolir-ho, perquè fent-ho així ja hem demostrat que podem fer possible tot allò que molts diuen impossible”.

Forn també va dir: “Fa 27 mesos que estic a la presó i reclamo que abandonem el partidisme”.

4. Mentrestant, la limitació de drets no s’atura: el Tribunal Constitucional obre la via penal contra el president del Parlament Roger Torrent i la mesa, acusats d’haver permès votar sobre l’autodeterminació. Al text també es reprovava la monarquia. Va ser el govern del socialista Pedro Sánchez qui va portar la resolució al Constitucional. Igualment, el Tribunal de Comptes imposa una fiança de 4’1 milions d’euros als presos polítics pel cost del referèndum de l’1 d’Octubre. No us perdeu l’article titulat Jo acuso de Guillem López Casasnovas, dedicat al silenci dels juristes espanyols amb el que està passant.



Trobareu les cròniques d’ahir (incloses les del judici al major Trapero, on avui declararà Ferran López) i els escenaris d’avui a l’ARA d’aquest dimecres.



El món continua amoïnat per l’epidèmia de coronavirus a la Xina. A Alemanya han aparegut 4 casos per contagi en un curset en què hi havia una dona xinesa portadora. Tenim crònica de Dolors Rodríguez des de Pequín , explica que a la capital la gent no agafa al metro per por que els diguin que tenen febre i els enviïn a un hospital on és més fàcil encomanar-se. La Unió Europea està ajudant a repatriar europeus.

6. Quim Aranda firma des de Londres una crònica sobre l’Erasmus i el Brèxit, i Cristina Mas informa que l’ Open Arms ha salvat 237 persones al Mediterrani.

7. A Barcelona, l’Ajuntament eliminarà dos carrils de la Meridiana fins a Fabra i Puig i posarà 20 radars més fixos al centre, als carrers Gran Via, Aragó, Balmes, València i Urgell. Mentrestant, l’Estat confia haver abonat els ajuts per refer els danys del Gloria al maig.

Recordeu que a les 12 el president Quim Torra farà una declaració institucional.