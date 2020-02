Pelosi estripa el discurs de l'estat de la Unió de Trump i crisi al Barça, Messi replica Abidal: les claus del dia, amb Antoni Bassas (05/02/2020)

Dimecres, 5 de febrer del 2020. La temperatura ha baixat entre 3 i 7 graus en general i en indrets com Tarragona i Tortosa hi ha fins a 10 graus menys que ahir a primera hora. Dimecres amb sol, força menys vent i un migdia també bastant més fred que el dels últims dies.

Per cert, que Europa ha viscut el gener més càlid d'ençà que hi ha registres.

1. Els casos de coronavirus continuen augmentant, i gairebé tots continuen sent a la Xina. En total, al món hi ha 20.630 persones malaltes confirmades (3.241 més que ahir), però els casos greus no arriben al 15%. En total, el coronavirus ha fet fins ara 425 morts (ahir van morir 64 persones). Fora de la Xina hi ha 159 persones malaltes (6 més que ahir) en 23 països, i només s'ha registrat un mort. Un parell d’empreses ja han anunciat que no vindran al Mobile, a Barcelona, a final de mes, una de xinesa i una altra de sud-coreana, LG Electronics.

2. Parlant de salut, hem entrevistat el cap d’oncologia de l’Hospital de la Vall d’Hebron, el doctor Josep Tabernero, a propòsit del càncer: deixem el tabac, no abusem de l’alcohol, fem exercici i una dieta saludable, fem els controls que els metges prescriguin i amb això ja no es produiran el 40% dels tumors. I un missatge per als malalts: “Jo crec que el primer que els hem de dir és que s’està investigant molt, que hi ha molts tractaments nous que abans ni ens pensàvem, i que es continua investigant. I, per cert, al nostre àmbit, a Catalunya, realment tenim centres d’investigació en càncer bàsics i clínics en molts hospitals que són referents en l’àmbit internacional”.

3. El president Puigdemont va declarar ahir, davant la comissió del Parlament que investiga els efectes del 155, que cal donar una oportunitat escèptica al diàleg entre els governs espanyol i català.

Precisament ahir, però, la Moncloa va recordar que les posicions entre els dos governs estan allunyades i que no esperen cap acord amb la Generalitat a curt termini. Ho va afirmar la ministra portaveu de l’executiu, María Jesús Montero.

4. Donald Trump ha pronunciat aquesta nit el discurs de l’estat de la Unió, l'últim abans de les eleccions del novembre. No ha parat de llançar-se floretes, dient que tot, l’atur, la pobresa, les relacions internacionals, va molt bé: “ Avui em presento davant vostre per compartir uns resultats increïbles. S'estant tornant a crear llocs de treball, els ingressos estan creixent, la pobresa cau a gran velocitat, el crim baixa, la seguretat creix i el nostre país torna a ser respectat".

Quan ha entrat a l’hemicicle no ha volgut donar la mà a la speaker del Congrés, Nancy Pelosi, i quan ha acabat el discurs, Pelosi ha estripat ostentosament, un per un, els fulls del discurs de Trump just darrere seu, mentre el president era aplaudit pels seus. Pelosi ha declarat després que estripar els discurs era el més educat que se li havia acudit.

5. La crisi al Barça s’agreuja i molt. Per si no n’hi havia prou amb el cessament de Valverde i la baixa de Dembélé per a tot el que queda de temporada, el secretari tècnic, Éric Abidal, va declarar a l’ Sport: “Molts jugadors no estaven satisfets, ni treballaven gaire, i també hi havia un tema de comunicació interna. La relació entrenador-vestidor sempre ha sigut bona, però hi ha coses que com a exjugador puc olorar”.

I Messi li ha contestat que quan Abidal parli de jugadors doni noms i que la direcció esportiva “assumeixi les seves responsabilitats”. Amb aquesta mala maror, el Barça se n’anirà a jugar demà a Bilbao. I, per cert, ahir ja hi va haver un partit de Copa i el Granada va eliminar el campió, el València, amb un gol al temps de descompte.

6. I a la crítica de televisió hi trobareu la Mònica Planas, que diu de Crims de TV3 que és un programa addictiu pel relat verídic i perquè està explicat molt bé tant pel que fa al guió com a la imatge”.