Sánchez continua les reunions a Barcelona, i Barça i Madrid, eliminats de la Copa: les claus del dia, amb Antoni Bassas (07/02/2020)

Ja és divendres, 7 de febrer del 2020. Avui hi haurà estones de cel bastant tapat, però demà i diumenge el sol predominarà força més que els núvols. Els matins seran una mica més freds que el d'avui, però als migdies s'arribarà als 15 graus en molts indrets.

1. Pedro Sánchez ha dormit aquesta nit a Barcelona i aquest matí començarà una llarga jornada de reunions que inclou una trobada amb Ada Colau.

De la reunió d’ahir entre els presidents Torra i Sánchez al Palau de la Generalitat en va sortir l’acord que tots dos es tornaran a trobar encapçalant la taula de negociació aquest mateix mes de febrer, sense mediació. Més enllà d’això, Torra lamenta la falta de proposta del president socialista i Sánchez, que va fer servir l’expressió “reencontre”, tranquil·litza l’opinió pública espanyola.

Pedro Sánchez va dir: “Manifesto la meva voluntat d'encapçalar la primera reunió de la comissió bilateral al llarg del mes de febrer. Els mediadors seran els 47 milions de ciutadans i ciutadanes que seran testimonis d'un diàleg franc, sincer, diàfan, en el qual lògicament coneixeran totes les propostes i tots els detalls, en aquest cas del govern d'Espanya i del govern de la Generalitat de Catalunya”, i Quim Torra: “A mi m'hauria agrada molt avui que el president Sánchez per primera vegada m'hagués anunciat quina és la seva proposta. En aquesta futura taula de negociació, encara no sabem quina és la proposta per part del govern d'Espanya”.

PP, Vox i Ciutadans han parlat de “la reunió de la vergonya”.

2. Jordi Cuixart i Jordi Sánchez podran sortir de la presó de Lledoners per anar a treballar, de dilluns a divendres, però hauran de tornar a dormir a la presó, d’acord amb la decisió de la junta de tractament de presos. La sortida serà imminent i podria quedar suspesa per ordre judicial.

3. Ha mort a la Xina el metge que va alertar per primer cop del coronavirus, oficialment perquè s’hauria encomanat de la malaltia. La mort del metge, Li Wenliang, ha estat rodejada de sospites, perquè quan va donar l’alarma, va haver d’anar a declarar davant la policia per escampar rumors. Al marcador fatal de cada matí hi tenim nous infectats i morts, gairebé tots a la Xina.

4. Donald Trump va felicitar-se ahir en públic perquè el Congrés dels Estats Units no l’ha pogut destituir. En un discurs contra els demòcrates i contra la premsa, va dir que l’ impeachment va estar organitzat per “gent malalta”. En trobareu la crònica des de Washington.

5. L’altra cara de la moneda arriba des de Berlín. Crònica de la nostra corresponsal Gemma Terés: Merkel ha forçat la dimissió del president de Turíngia, que va ser escollit aquesta setmana gràcies a un pacte amb la ultradreta. Anoteu aquestes paraules de Merkel: “L’elecció de Turíngia ha sigut un mal dia per a la democràcia i ha estat imperdonable: ha trencat una convicció de base del nostre partit, que és no aconseguir majories amb l’ajuda de l’extrema dreta”.

6. A l’Eixample de Barcelona, un col·legi religiós, la Immaculada Concepció del carrer València, passarà a ser públic el curs que ve per la falta de demanda, que l’havia posat en una situació insostenible.

7. Avui tenim pàgines delicioses plenes de fotos i dades de la carrera cinematogràfica de Kirk Douglas, i portem tota la cartellera.

8. Als esports, un cop duríssim pel Barça: va dominar, va tenir ocasions però estava 0-0 a San Mamés, quan l’Athletic de Bilbao, amb una pentinada d’Iñaki Williams, va marcar l’1-0 i el va eliminar de la Copa. Eliminació cruel, que se suma a la del Madrid, que també va caure eliminat però a casa, per la Reial Societat. En resum, que aquest migdia al sorteig de les semifinals de Copa hi haurà l'Athletic de Bilbao, la Reial Societat, el Granada i el Mirandés. En canvi, l’equip femení del Barça jugarà la final de la Supercopa. Ahir va derrotar l’Atlètic de Madrid per 3 a 2.

Aquest cap de setmana, l’Espanyol té un partit decisiu diumenge a les 12, a casa contra el Mallorca, i el Barça jugarà diumenge a les 9 de la nit, al camp del Betis.