La taula de diàleg es reunirà dimecres, i els 10 morts de l'atac racista commocionen Alemanya: les claus del dia, amb Antoni Bassas (21/02/2020)

És divendres, 21 de febrer del 2020. Aquest dissabte pot haver-hi núvols prims que enterboleixin el cel, però en general el temps no canviarà gaire. Sol, alguna boira matinal, matins una mica freds, però migdies bastant primaverals, sobretot diumenge.

1. Al final, la taula de diàleg es reunirà dimecres que ve. Per la banda espanyola hi anirà el president Sánchez, el vicepresident Iglesias, la vicepresidenta Calvo i tres ministres: Castells, Illa i Darias, la ministra de Política Territorial. Per la banda catalana només se sap que hi aniran Torra i Aragonès, de manera que encara falten omplir quatre cadires.



2. Mentrestant, la Fiscalia va tornar a enviar ahir un escrit al jutjat de vigilància penitenciària per oposar-se a les sortides dels presos polítics, perquè hi veu un tercer grau encobert. En el cas de Jordi Sànchez, el fiscal insisteix que no se n'ha penedit.

3. Ahir a aquesta hora informàvem dels nou assassinats en dos bars d’Alemanya. Avui sabem que va ser un crim amb motivacions racistes perpetrat per una persona que penjava missatges contra els immigrants a les xarxes. Ahir dèiem que la policia el va trobar mort a casa seva al costat d’un altre cadàver. Era el de la seva mare, a qui devia matar abans de suïcidar-se. Les nou víctimes eren kurdes i turques. La cancellera Merkel va declarar ahir que “el verí de l’odi i del racisme ja són a la societat alemanya”.

4. A Internacional hi tenim una pàgina que no us podeu perdre: el pare que fa riure la seva filla mentre cauen les bombes a Síria. Es diu Abdul·lah Abu Salwa, hi hem parlat. El pare, de 32 anys, li ha explicat a la Cristina Mas que va començar a dir-li a la nena que el soroll de les bombes eren petards i la nena s’ho va creure enjogassada. Ara ja no s’ho creu, però riu igualment. L’Abdul·la, que és informàtic, fa nou anys que viu sota les bombes.

5. Coronavirus: Anem pels 2.247 morts i els 76.723 malalts.

6. I atenció a tothom, especialment als pagesos, perquè s’està negociant a Brussel·les el pressupost de la Unió Europea, i com que el Regne Unit ja no hi és, al pressupost li falten de 10.000 a 14.000 milions d’euros de la contribució que hi feien els britànics. Hi ha països que no hi volen posar més diners (Països Baixos, Suècia, Dinamarca i Àustria) i altres, com Espanya, pels quals les retallades serien un drama.

7. Ni us perdeu aquesta notícia que explica la Gemma Garrido a Societat: l’Hospital de la Vall d’Hebron ha obtingut un milió d’euros per la patent d’un tractament contra una malaltia muscular minoritària. Set anys d’investigacions de l’equip del doctor Ramon Martí ho han fet possible. Comentari de l’Hospital: La Vall d’Hebron és competitiva globalment.

8. Les exportacions catalanes creixen un 3,1%. És una dada boníssima comparada amb el 0,8% Alemany o el 18% espanyol. És el novè any consecutiu que les exportacions catalanes (73.853 milions d’euros) baten el seu propi rècord exportador. En aquest moments, les exportacions catalanes signifiquen el 25,5% del total espanyol.

9. A Cultura hi tenim el Xavi Serra, que firma la crònica de la Berlinale, Valèria Gaillard que firma la crònica de l’estada a Barcelona de l’escriptor francès Frédéric Beigbeder.

10. I als Esports, la presentació del nou jugador danès del Barça, Braithwaite, queda aigualida per l’escàndol del milió d’euros pagat pel Barça a una empresa, que va servir per atacar diverses persones. Carles Fité, periodista esportiu que té una empresa de comunicació digital, diu que està en estat de xoc pel que va revelar Ràdio Barcelona.

L’Espanyol, amb tot de suplents, va perdre per 4 a 0 a Wolverhampton a la competició europea. Per a aquest cap de setmana, Barça-Eibar, demà a les 4, al Camp Nou, i diumenge a les 4, Valladolid-Espanyol. El Madrid juga dissabte al camp del Llevant, a les 9.

11. Recordeu que ja està convocada la beca Carles Capdevila d’educació inclusiva que ha creat l’ARA amb la col·laboració de La Caixa. Podeu presentar la vostra candidatura abans de l’1 de maig.