Un cas de coronavirus i 25 persones aïllades a casa a Catalunya; i a les 16.30 h a la Moncloa, primera taula de diàleg: les claus del dia, amb Antoni Bassas (26/02/2020)

26 de febrer del 2020, Dimecres de Cendra. Avui comença la Quaresma, el temps de dejuni i abstinència a l’Església catòlica que acabarà, d’aquí 40 dies, amb la Setmana Santa i el Diumenge de Pasqua, que serà el 12 d’abril.

Avui s'escaparan xàfecs puntuals en comarques de Girona, i al vespre no són descartables algunes gotes també al voltant de Barcelona. La neu baixarà fins als 1.000 metres al vessant nord del Pirineu, en un dimecres amb ventades de mestral que aniran a la baixa a la tarda.”

1. Primer cas de coronavius a Catalunya. Una dona que havia viatjat al nord d’Itàlia ha ingressat amb pronòstic lleu, i 25 persones del seu entorn han quedat en aïllament durant 14 dies, a casa seva, amb supervisió mèdica. Els confinats no presenten símptomes, però han tingut contacte amb la pacient. El ministre Illa recomana no viatjar al nord d‘Itàlia ni a altres zones de risc. El total de casos a Espanya és de 9. A Itàlia són 322, i a tot el món ja passen de 80.000, 78.000 dels quals són a la Xina. A l'Àfrica n’ha aparegut un, a Algèria. Sobre la malaltia a Catalunya, consellera Alba Vergés: “Aquí no estem en cap cas en fase d'alerta, és una fase de contenció. No tenim casos autòctons, tots són importats. Aquí no hi ha transmissió comunitària”

Consells pràctics, Joan Guix, secretari de Salut Pública: “Senzillament les mesures d'higiene habituals. Utilitzar mocadors d'un sol ús, mocadors de paper que puguem llençar en cada ocasió. A l'hora de tossir no tapar-se amb la mà sinó amb l'avantbraç, rentar-se molt sovint amb aigua i sabó. Bàsicament n'hi ha prou complint aquestes indicacions. Pel que fa a les mascaretes, n'han de fer servir les persones que per prescripció mèdica ho requereixin. És més il·lusori que no pas real.”

Tenim una pàgina amb tots aquells consells. I si creieu que podeu estar malalt, truqueu al 061.

2. Aquesta tarda, a dos quarts de cinc, primera reunió de la taula de diàleg amb els presidents Sánchez i Torra encapçalant les delegacions espanyola i catalana. A l'acabar, Torra compareixerà a la Moncloa. Ferran Saéz i Sebastià Alzamora hi dediquen els seus articles.

3. Mentrestant, Jordi Sànchez ha sortit de la presó unes hores per anar a fer de voluntari en una fundació.

4. No us perdeu la doble plana que firmen a Economia Albert Martín i Alex Font Manté sobre la compareixença ahir, al Parlament, dels caps de La Caixa, Fainé i Gual, i del Banc Sabadell, Oliu. Van negar pressions del govern espanyol i del rei Felip de Borbó per treure les seus de Catalunya l’octubre del 2017, i ho van justificar per la por dels clients. L’ARA va informar en el seu dia que les pressions sí que van existir. Sobre això, Albert Martín escriu: “Els lectors que ens fan confiança han de saber que hi vam dedicar mesos i que ens vam reunir amb desenes de fonts de primer nivell, que van accedir a parlar des de l’anonimat. Les dades no confirmades per almenys dues fonts diferents mai van ser publicades. Ens ratifiquem en el relat global que vam exposar. Però, esclar, els periodistes no contractem Villarejos. No tenim accés a registres de trucades i les proves són gairebé impossibles d’obtenir. Deia Zola que «la veritat està en marxa i res no l’aturarà »”.

5. Tenim crònica de Paula Clemente sobre el pas de l’empresa Glovo pel Tech Spirit de Barcelona, i la notícia que 40.000 funcionaris de la Generalitat podran treballar des de casa dos dies a la setmana.

6. Tenim crònica des de Berlín del pas de Hillary Clinton per la Berlinale (“Putin sabia qui era jo i per això em volia derrotar”) i Plácido Domingo demana perdó a les dones que va assetjar “per tot el dolor causat”.

7. Partit decebedor del Barça, titula des de Nàpols Toni Padilla: “Griezmann rescata el Barça sense idees amb un gol salvador”. Nàpols 1 - Barça, 1. La tornada, el 18 de març. Avui, a les 21 h, partit entre el Madrid i el Manchester City.

8. Per cert, demà tornen els molt participats Diàlegs de Pedralbes, que organitzen l’Ajuntament de Barcelona i l’ARA. Obrim les sessions del 2020 amb la taula La revolució de la intimitat en l’era de les xarxes socials, que comptarà amb la participació de Liliana Arroyo, doctora en sociologia (UB) i experta en societat digital. Què ha passat amb la privacitat en els últims deu anys? Si us interessa venir, entreu a Ara.cat. I també per refrescar les notícies.