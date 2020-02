La taula de diàleg acorda reunions cada mes i Guardiola, l'entrenador que més cops ha guanyat al Bernabéu: les claus del dia, amb Antoni Bassas (27/02/2020)

Dijous, 27 de febrer de 2020. Aquesta nit ha plogut entre la Selva i el Maresme, però avui només hi haurà algunes nevades al vessant nord del Pirineu. Dijous mig ennuvolat i ventós, això sí, en moltes comarques.

1. Reunió amable de la taula de diàleg a la Moncloa. Tres hores de conversa que van acabar amb l’acord de trobar-se cada mes (amb presidents i vicepresidents o sense) i situar tots els acords en el marc “de la seguretat jurídica”, expressió que ja es va fer servir a Pedralbes el desembre del 2018. A la sala de premsa de la Moncloa, amb traducció simultània, parlava el president Torra, que va remarcar que no havia rebut resposta sobre la demanda d’autodeterminació i amnistia: “L'important era donar inici a aquesta taula de diàleg, definir clarament quines són les nostres posicions, i la part catalana les ha exposat molt clarament. Hem d'entendre que hi ha aquest compromís, i el govern espanyol ho ha expressat així, de resoldre políticament el conflicte, però encara no sabem la seva resposta; aquest és potser el desllorigador, el que caldrà abordar en les properes reunions”.

A continuació, la ministra portaveu María Jesús Montero: “Reunió satisfactòria celebrada en un clima d'afabilitat i de comprensió. Una negociació en què es constata que estem en punts diferents i que per tant encara som als antípodes en relació amb cadascuna de les matèries que es volen abordar, però estem convençuts que només des del diàleg i des de l'entesa podem posar la base d'un futur per a Espanya i per a Catalunya”.

2. L’ambient de la reunió va ser el millor perquè el govern espanyol obtingui avui el suport d’almenys Esquerra per apujar el sostre de despesa als pròxims pressupostos, una qüestió que es vota avui al Congrés de Diputats.

3. Artur mas és entrevistat avui per Esther Vera. L’expresident de la Generalitat diu que “qui opti a presidir la Generalitat ho ha de fer per governar, no per liderar el Procés”.

4. Coronavirus: Andalusia anuncia el primer contagi local dins Espanya, i en cas que es confirmi la infecció autòctona augmentaria el risc de propagació de la malaltia. Ara, a Espanya, hi ha 13 casos. I atenció al que diu Magda Campins, cap del servei de medicina preventiva de la Vall d'Hebron: en el 80% dels casos, la infecció comportarà un quadre lleu de tos i febre i se solucionarà espontàniament en una setmana. Però com passa amb la grip, hi ha risc en persones grans o amb alguna debilitat. Recordeu: si sospiteu que teniu símptomes, es recomana que truqueu al 061 i no aneu a urgències per evitar transmissions.

5. A Alemanya han despenalitzat l’eutanàsia assistida per un metge; i avui, a les 7, al monestir de Pedralbes, l’ARA debatrà amb els lectors, la doctora en sociologia Liliana Arroyo i el filòsof Daniel Gamper la revolució de la intimitat en l’era de les xarxes socials.



6. Tenim crònica de la Fira Arco, a Madrid, i el Teatro de la Zarzuela de Madrid ha cancel·lat un concert de Plácido Domingo. És la primera suspensió del cantant a Espanya, que s’ha fet per “solidaritat amb les afectades” pels assetjaments que ha reconegut el cantant aquesta setmana. El Teatro Real també s’està pensant si continua treballant amb Domingo.

7. Tenim crònica d'Anna Ballbona de l’homenatge a la figura del poeta Josep Carner en el cinquantenari de la seva mort.

8. I en esports, el Madrid va perdre per 1 a 2 amb el Manchester City al Bernabéu. Els anglesos van dominar, van tenir més ocasions, i tot i així el Madrid va avançar-se, ja la segona part. Després, el City va deixar de perdonar i es va emportar el partit. Ramos va tornar a ser expulsat (és el més expulsat de la història de la Lliga i de la Champions). Guardiola s’ha convertit en l’entrenador que més vegades ha guanyat al Bernabéu.

Piqué podrà jugar aquest diumenge contra el Madrid, i l’equip femení del Barça es va classificar ahir per a les semifinals de Copa després d’eliminar el Deportivo.