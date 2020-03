El primer mort a Espanya per coronavirus va ser el 13 de febrer i Biden guanya Sanders al Superdimarts: les claus del dia, amb Antoni Bassas (04/03/2020)

És dimecres 4 de març del 2020. Avui el vent anirà clarament a la baixa i al migdia la temperatura pujarà més que ahir. Les pluges i nevades continuaran afectant el Pirineu però en general les estones de sol es combinaran amb moments de cel més enterbolit.

1. S'ha descobert la primera víctima mortal a Espanya per coronavirus. Diem que "s'ha descobert" perquè va morir fa vint dies, a València, i la causa de la mort es va atribuir en aquell moment a una pneumònia greu. Però, revisant el cas, també ha donat positiu per coronavirus. Aquesta persona havia viatjat al Nepal.



2. A l'Iran les escoles estan tancades. A França el president Macron ha ordenat confiscar totes les mascaretes per distribuir-les directament des del govern francès i acabar amb l'acaparament. A la Xina els casos van de baixa, però no a la resta del món. A Itàlia n'hi ha 2500 i han mort 79 persones. El ministeri de sanitat espanyol ha demanat jugar ccompeticions esportives de risc a porta tancada i suspendre congressos mèdics. La Reserva Federal nord-americana ha retallat els tipus d'interès per incentivar el consum davant l'alentiment causat per l'epidèmia i els bancs centrals del món anuncien estímuls davant els temors de recessió.

3. El portaveu d'Esquerra Republicana a Madrid, Gabriel Rufián, va carregar ahir contra Carles Puigdemont en un acte a Madrid: "Està molt bé, molt bé que t'aplaudeixin a Perpinyà, però el repte és que t'aplaudeixin a Cornellà, a Santa Coloma o a Sabadell".

4. Oriol Junqueras va sortir ahir de la presó de Lledoners per anar a treballar al campus de Manresa de la Universitat de Vic. I el tribunal de Justícia Europeu va donar la raó a Valtònyc perquè no es pot aplicar el Codi Penal de manera retroactiva.

5. L'alcalde d'Argentona, Eudald Calvo, ha dimitit. La CUP el va expulsar a finals de l'any passat per haver grapejat l'amiga d'una exparella. Quan la CUP ho va saber li va imposar mesures que el militant no va acceptar. Calvo es va disculpar ahir a les xarxes socials quan va transcendir el cas, però aquest matí, també a través de Twitter, ha anunciat la seva dimissió.

6. Tal com avançàvem ahir, el cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, va ser elegit ahir president de la Conferència Episcopal Espanyola: "Jo crec que quan hi ha voluntat de caminar junts podem aconseguir-ho, i quan volem enfrontar-nos sempre es produeixen ferides i es produeix molt dolor. Això no ho vull per al nostre poble espanyol ni per a l'Església catòlica".

David Miró recorda que Omella va fer de mediador entre Junqueras i Rajoy l'octubre del 2017.

7. Notícia d'aquesta matinada: Joe Biden ha estat el guanyador de les primàries en el Superdimarts dels Estats Units. S'ha imposat a la majoria dels 14 estats davant Bernie Sanders i ha guanyat a Massachusetts, l'estat de la seva rival Elisabeth Warren. Biden va ser vicepresident d'Obama i no és tan progressista com Sanders, sobretot en drets socials.

8. La Unió Europea avala la mà dura de Grècia amb els refugiats. Es calcula que almenys 20.000 refugiats que van marxar de Turquia impulsats pel govern turc i que no poden entrar a Grècia ara es troben que no poden tornar a Turquia. Diu en un article Jordi Armadans que "quan Erdogan obre la porta, els valors europeus surten per la finestra".

9. I acabem informant que Toni Soler, Jair Domínguez i Magí Garcia hauran de comparèixer davant el jutge d'aquí vint dies en qualitat d'investigats pel cas del gag del programa de TV3 Està passant en què es comparava els Mossos d'Esquadra amb gossos, emès dos dies després que es fes pública la sentència del judici del Procés i que comencessin les protestes ciutadanes que van acabar en enfrontaments entre manifestants i policies a Barcelona i en altres punts del país. La nostra solidaritat amb Soler i el seu equip, en un cas perfectament enquadrat dins la llibertat d'expressió.