Els hospitals es preparen per a una allau de pacients i PSOE, PP i Vox voten en contra d'investigar Joan Carles: les claus del dia, amb Antoni Bassas (11/03/2020)

És dimecres, 11 de març de 2020. Avui el sol predominarà, tot i que podr aparèixer alguns núvols baixos a estones a la costa. A prop de mar la temperatura no canviarà gaire, però a l'interior i al Pirineu el termòmetre es dispararà fins a 5 graus.

Aquí teniu les claus del que ha passat en les últimes hores i els titulars del diari d’avui:

1. Els hospitals catalans es preparen per a una allau de pacients, el Govern no descarta tancar les escoles els pròxims dies, és probable que el Saló de l’Ensenyament s’ajorni, les Falles de València han quedat suspeses (és la sisena vegada en dos-cents anys), Montserrat ha prohibit tocar o besar la imatge de la Mare de Déu, i estan cancel·lats tot els vols des d’Itàlia. L’ultradretà Ortega Smith dona positiu de coronavirus i el Congrés suspèn l’activitat.

2. Els treballadors confinats a casa cobraran el 75% del seu sou base. La patronal Foment del Treball demana retallar els impostos i fer expedients de regulació d'ocupació. A Itàlia, els que cobrin menys no hauran de pagar la hipoteca, de moment. Sense viatges de l’Imserso durant un mes. El govern espanyol ultima un pla de xoc per fer front al Covid-19. Pedro Sánchez diu que vindran setmanes dures: “Per combatre aquesta emergència de salut pública farem el que faci falta, on faci falta, i quan sigui necessari. I junts, no en dubtin, superarem aquesta crisi.”

Tots els esports, professionals o aficionats, jugaran a portada tancada a Espanya fins al 5 d’abril. En el cas del Barça, dimecres que ve contra els Nàpols i d’aquí dos diumenges contra el Leganés. Josep Maria Bartomeu: “El partit de dimecres vinent serà a porta tancada. Evidentment, lamentem molt que això afectarà els socis, els aficionats, afectarà el món del futbol; però creiem que la que estem vivim amb aquest virus és una situació excepcional i que des del Barça hem de ser responsables, corresponsables, perquè aquesta situació es pugui arreglar ràpidament.”



A la Xina intenten tornar a la normalitat. Xi Jinping ha visitat Wuhan per exhibir control del brot i desmantella els 14 hospitals provisionals. Xavier Sala i Martín escriu un article on diu, amb dades a la mà, que el coronavirus no és tan letal com diu l’OMS, perquè la xifra de mortalitat es dona sobre els casos detectats, però que hi ha molts encomanats que no han estat detectats.

3. Precisament, Donald Trump, que continua en fase de negació de la crisi, no es vol fer la prova tot i haver estat en contacte amb gent de risc. Per cert, que una empresa catalana detecta el coronavirus en una hora. El kit de diagnòstic ja s'utilitza a la Xina i s’està negociant per introduir-lo, precisament, als Estats Units. Josep Ramoneda escriu a la contraportada sobre “el món després del coronavirus”.



4. Parlant dels Estats Units, J oe Biden ha obtingut noves victòries en primàries aquesta nit, i estem a l’espera que Bernie Sanders anunciï què farà ara. Tot fa pensar, doncs, que Biden, el centrista que va ser vicepresident d’Obama (establishment de Washington des de fa dècades), serà el rival de Trump.

5. Encara cueja la dimissió del conseller Bosch a causa de la investigació de l’ARA sobre assetjaments del seu cap de gabinet a Exteriors. Les treballadores d’Exteriors reclamen canvis en el protocol. Una dona, la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, assumeix la cartera temporalment.

6. No es podia saber: el Congrés no investigarà els 100 milions de dòlars de comissions de l’Aràbia Saudita al rei Joan Carles. S’hi han oposat el PSOE, el PP i Vox. I tenim anàlisi d’Ekaizer sobre Puigserver, l'advocat de l’Estat mallorquí que ahir va declarar al judici de Trapero que el major no estava a favor del referèndum.

7. Un mort i 19 ferits en les proves de pressió en un dipòsit buit al polígon industrial de la Verneda, a Barcelona. També hi ha una persona desapareguda, que podria estar sota la runa.

8. Tenim la crònica de Josep Maria Ureta del cara a cara entre Antón Costas i David Fernàndez que ahir va organitzar l’ARA al voltant de si és viable el sistema econòmic actual. Resposta de Fernàndez: “O hi ha contracte social, o tot se’n va en orris”.

9. Als Esports, Bartomeu va anunciar ahir que no pensa avançar les eleccions del Barça (i que per tant seran el 2021), però, i aquesta és la maniobra, convocarà referèndum per l’Espai Barça, en comptes d’assemblea, com volia fer. Es veu més en cor de guanyar el referèndum que una votació a l’assemblea, i calcula que, de pas, guanyant la consulta es legitimaria davant del soci.

10. A Mèdia expliquem que l’actor Toni Albà tornarà demà al Polònia fent de rei Joan Carles i d’Alfred Bosch. L’actor havia estat apartat de l’espai a causa d’una piulada contra Arrimadas.