'La forma del agua' triomfa als Oscars, i quatre claus més del dia

'La forma del agua' triomfa als Oscars. La coproducció catalana 'Una mujer fantástica' guanya l'Oscar al film de parla no anglesa.

JxCat demanarà sotmetre Sànchez a votació tot i el no de la CUP. Torrent es reuneix avui amb els grups i podria convocar ja el ple per activar el compte enrere.

El M5E guanya les eleccions I el centredreta no obté majoria. Els sondejos a peu d’urna pronostiquen un bloqueig polític a Itàlia.

Albert Ginjaume: "La manera d'actuar de l'Estat està empenyent la societat catalana a l'independentisme". Entrevista a l'excònsol de Finlàndia a Barcelona i ex secretari general del consular cessat per motius ideològics per pressions de l'Estat.

La moda ‘low cost’, Una fàbrica de multiplicar residus. Consumim 34 noves peces de roba a l’any, en llencem uns 10 quilos per persona i només l’11% es recicla.