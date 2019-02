Les claus del dia, per Antoni Bassas (04/02/2019)

1. Tot indica que Espanya reconeixerà avui Juan Guaidó com a president de Veneçuela, com també França, Alemanya i el Regne Unit, i que al darrere vindrà el reconeixement de la resta de països de la Unió Europea. Ahir Maduro, entrevistat per Jordi Évole, va assegurar que resistiria (guerra inclosa) i va comparar-ho amb Catalunya:

2. El pare abat de Montserrat, Josep Maria Soler, va demanar perdó a les víctimes dels abusos sexuals durant el sermó de la missa conventual. Fins ara set persones han denunciat que van patir abusos del monjo Andreu Soler, que va morir fa deu anys.

3. Cas de presumpta violació múltiple a una noia a Sabadell. Sis homes han sigut detinguts per aquesta agressió comesa diumenge a la matinada en una nau abandonada. Mentrestant, la dona de les Borges Blanques desapareguda dissabte a la matinada va ser trobada morta al seu cotxe, dins el canal de Seròs, al Segrià.

4. Avui fa 15 anys que va néixer Facebook. Cada mes fan servir la xarxa 2.320 milions de persones. No us perdeu la doble pàgina que avui li dediquem a l’ARA si voleu saber més coses sobre la relació entre Facebook i les notícies falses.

5. El Barça augmenta un punt l'avantatge amb l’Atlètic de Madrid (el té a sis punts) però el Madrid és tercer, més a prop, a vuit punts. Els matalassers van perdre amb el Betis per 1-0 i el Madrid va guanyar l’Alabès per 3-0. L’Espanyol va empatar a Vila-real (2 a 2) un partit que perdia per 2 a 0 a un quart per al final i el Girona va perdre a Eibar (3 a 0). L’Espanyol és 14è i el Girona 16è, un punt per sobre del descens.