Puigdemont engega la Crida per fer estable l’èxit de JxCat, i quatre claus més del dia

Puigdemont engega la Crida per fer estable l’èxit de JxCat. Preveu fer un congrés fundacional perquè els adherits decideixin la fórmula jurídica del moviment.

Trump s’alinea amb Putin i qüestiona els seus serveis secrets. Els dos líders escenifiquen un acostament i neguen una “col·lusió” entre ells en l’elecció del 2016.

Foment inicia els tràmits per aixecar les barreres a les autopistes on s'acaba la concessió. El ministeri envia cartes a les primeres comunitats afectades, entre les quals hi ha Catalunya.

El cost de ser mare: les dones amb fills cobren un 37% menys. Les diferències salarials entre homes i dones es disparen en cas de maternitat.

"Situació crítica" als bombers. El nou cap del cos alerta de la falta de recursos i els propietaris dels boscos reclamen més ajudes.