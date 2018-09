Torra desvela avui les claus de la seva estratègia, i quatre claus més del dia

1.

Torra desvela avui les claus de la seva estratègia. Posarà l’accent en els drets civils i el judici de l’1-O.

2.

Sánchez insisteix en la idea de votar un nou Estatut. El president espanyol descarta orientar la fiscalia encara que Torra afirmi que no acceptarà una condemna als presos polítics.

3.

El risc per a Llarena d’una admissió de la causa en contra seu. L’advocat del magistrat defensarà avui que Bèlgica no té jurisdicció per jutjar-lo.

4.

El fill de la dona trobada morta a Sils confessa que la va matar ofegant-la. La policia va localitzar el cadàver dins la casa de la víctima embolicat en una bossa de plàstic.

5.

Marxa enrere en l’impost a la banca. El PSOE negocia alternatives amb Podem com la taxa Tobin o la tributació dels dividends repatriats.