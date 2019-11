OK de les bases d'ERC i abusos d'un professor de gralla: Les claus del dia, amb Antoni Bassas (26/11/2019)

Dimarts, 26 de novembre del 2019. A quest vespre plourà al Pirineu occidental, però en general avui farà molt de sol i al migdia la temperatura pujarà tant com ahir. Demà començarem el dia amb vent moderat i sec en moltes comarques.

1. Com era d’esperar, el 95% dels militants d’Esquerra Republicana han votat a favor que els republicans facilitin la investidura de Pedro Sánchez, sempre que el president espanyol en funcions obri una negociació entre els governs espanyol i català. Va votar el 70% de la militància. La portaveu de la formació, Marta Vilalta, transmet un missatge al president espanyol: "Ara és Pedro Sánchez qui ha de prendre una decisió, qui s'ha de moure: taula de negociació o investidura fallida".

Mentrestant, i després de reunir-se via Skype amb Carles Puigdemont, Junts per Catalunya ha fixat les seves condicions per a la investidura de Sánchez: "Nosaltres exigim aquest diàleg d'igual a igual, de govern a govern, amb el president Torra al capdavant, perquè es produeixi un diàleg franc entre els actors que l'han de capitalitzar, i això vol dir aquest reconeixement de l'exili, en la figura del president Puigdemont, i de la presó. I en aquest diàleg també ens sembla imprescindible la figura d'un mediador internacional".

La diferència amb Esquerra és que Junts per Catalunya vol un mediador internacional. Tot plegat fa que a la Moncloa vegin difícil una investidura abans de Nadal. Per si de cas, des del PP Casado estén la ma als socialistes: "Que Sánchez faci un pas enrere o que el Partit Socialista faci una declaració que ha canviat el seu posicionament per excloure el Partit Popular i tenir com a socis preferents l'extrema esquerra i els partits independentistes. La pilota és a la seva teulada, Sánchez ha cremat les naus, ha fet volar els ponts amb els partits als quals exclou de manera voluntària. I només ens queda dir que decideixi el que decideixi, nosaltres mantindrem les portes obertes als acords de governabilitat en les qüestions d'ordre constitucional".

En canvi, on l’entesa sembla possible és a Catalunya. Ahir, Generalitat i Ajuntament de Barcelona es van entendre per apujar la taxa turística. Això podria comportar que Esquerra voti els pressupostos de Colau i els comuns els de Torra/Aragonès.

2. Per cert, ahir els fiscals del Procés van fer una rebequeria: aprofitant que s’havien de pronunciar sobre un escrit de les defenses, els fiscals Madrigal i Cadena van criticar el que consideren una condemna “a la baixa”, perquè el tribunal va apreciar sedició i no rebel·lió, com volia la Fiscalia.

3. Investiguen un professor de gralla per haver abusat d’onze menors, deu noies i un noi, entre el 2001 i el 2017, tots als Vallès. El denunciat, del qual consten les inicials J.B., està en llibertat sense fiança. Ho explica l’Albert Llimós, en una crònica firmada des de Terrassa i Sabadell.

4. Una dona va ser assassinada ahir a Tenerife, precisament el Dia per a l’Erradicació de la Violència Contra les Dones. A Madrid, Nadia Otmani, la germana d’una d’una assassinada, que fa 20 anys que va en cadira de rodes perquè va rebre un tret del seu cunyat per defensar la seva germana, va encarar-se a crits amb Ortega Smith, de Vox, a l’Ajuntament de Madrid, per haver fet l’habitual discurs negacionista.

5. No us perdeu el documentat article de Joan B. Culla sobre la naturalesa franquista de Vox.

6. La Xina adverteix que a Hong Kong no canviarà res, tot i que les candidatures del règim comunista de Pequín han quedat escombrades a les eleccions locals.

7. I a Mèdia, recomanem la crítica de Mònica Planas sobre l’ entrevista de la BBC amb el príncep Andreu d’Anglaterra que li ha acabat costant el paper de representant públic de la família reial.