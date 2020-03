En estat d’alarma i Felip VI renuncia ara a l’herència de Joan Carles: les claus del dia, amb Antoni Bassas (16/03/2020)

És dilluns, 16 de març del 2020. I com a la cèlebre seqüència d’ El jove Frankestein, podria ser pitjor, podria ploure.

Les pluges ja han deixat més de 50 l/m2 en alguns sectors del Pirineu, però a la majoria de comarques no serà fins al migdia i a la tarda que hi plourà amb ganes. Vent i mala mar també a la costa sense que aquesta situació, però, s'hagi d'assemblar al Gloria.



1. El nou superministre Salvador Illa, que ara té autoritat just per sota del president espanyol, va anunciar la intervenció de tota la sanitat privada, així com la confiscació immediata, en un termini de 48 hores i sota pena de sanció, de totes les mascaretes, kits de diagnòstic de la Covid-19, guants, bates, solucions hidroalcohòliques i dispositius de ventilació mecànica.





El president Torra va sortir de la reunió insistint en la necessitat de prendre mesures més dràstiques: “Davant d'aquesta situació i de la resposta insuficient del president Sánchez, demano als ciutadans catalans que prenguin la iniciativa, fem de la lluita contra el coronavirus una lluita compartida, cívica i solidària. Us demano que ús autoconfineu tan aviat com sigui possible i que només surtin a treballar els sectors de l'alimentació, de l'atenció i assistència sanitàries, i els serveis essencials. Qualsevol prevenció és poca en un moment d'emergència greu com l'actual”.

Però tot i la recomanació a l’autoconfinament de Quim Torra, està permès sortir de casa per anar a treballar, anar a un centre sanitari, proveir-se de queviures i medicines, fer benzina, passejar la mascota o anar al banc.

2. Recordeu que a si entreu a l'Ara.cat, a dalt de tot hi trobareu ben destacada una franja de color carbassa on hi diu “Guia per actuar davant del Covid-19: això és el que has de fer si sospites que t’has encomanat”.

3. Les víctimes mortals de l'epidèmia de coronavirus a Catalunya s'eleven a 12. Aquest diumenge han mort quatre persones, totes relacionades amb el brot declarat a la conca d'Òdena. Les quatre víctimes mortals són dues dones, de 71 i 77 anys, i dos homes, de 92 i 71 anys. Tots tenien patologies prèvies que s'haurien complicat amb la infecció originada a l'Hospital d'Igualada. Així, del total de les dotze morts que s'han produït al país, set han tingut lloc a la capital de l'Anoia.

4. Per què no es fan més proves diagnòstiques de Covid-19? Per què no els hi fan als pacients que presenten símptomes lleus? Ho explica Lara Bonilla: els metges admeten que no hi ha capacitat per fer-ne a tothom.

5. Tenim una entrevista amb l’economista Jordi Galí: “Sense una resposta forta ens podem trobar una situació com la de la crisi financera. La gran incertesa és la durada. Si s’allarga, les conseqüències poden ser molt greus. Que es relaxi qualsevol restricció sobre la política fiscal és imprescindible”. A Itàlia, el govern ha suspès el pagament d’hipoteques i d’impostos. Als Estats Units, la Reserva Federal (Fed) va anunciar ahir a la nit una nova rebaixa dels tipus d’interès. Cada estat està prenent les seves mesures i un Trump que fa el cor fort va dient que tot anirà bé i que la gent no cal que compri tant.

6. En un comunicat històric, Felip VI ha anunciat aquest diumenge que retira l'assignació econòmica que rebia el seu pare, el rei Joan Carles, dels pressupostos generals de l'Estat en qualitat de rei emèrit –que eren uns 194.000 euros anuals– i que renuncia a "l'herència de Joan Carles que personalment li pogués correspondre, amb un origen que pugui no estar en consonància amb la legalitat o els criteris de rectitud i integritat que regeixen la activitat institucional i privada de la Corona".

La Zarzuela admet així, implícitament, la culpabilitat de Joan Carles I en els fins ara presumptes escàndols de corrupció, i intenta, alhora, posar un tallafocs entre fill i pare. Ho fa, com salta a la vista, amb el país en estat d’alarma i enmig d’una epidèmia. La decisió de renunciar a l'herència futura, però, és simbòlica. D'acord amb el Codi Civil no és possible renunciar-hi fins que al beneficiari se li hagi comunicat que en rep una per mort del titular.

7. Escriu l’ Esther Vera: “Al rei Felip VI li trontolla el tron. En el comunicat admet que el que diu que desconeixia fins a aquell moment l’hi va fer saber un despatx d’advocats britànic el 5 de març del 2019. Un any ocultant el cas. ¿Necessita la Zarzuela un any per redactar un comunicat que avui és tinta de calamar?”

8. Trobareu al diari els telèfons de contacte per a qualsevol emergència, així com recomanacions de sèries mentre duri el confinament a casa. I entre els articles d’opinió, aquest de Carme Colomina: “Els antics grecs pensaven que les plagues les provocaven els mals governants. «Els mals pastors arruïnen els seus ramats», diuen a l’Odissea. El veritable lideratge encara ha d’arribar. Un cop es controli la corba de contagis vindran els efectes econòmics i socials de la pandèmia. Després de les mesures d’excepció hauran de venir les respostes que determinaran la continuïtat de governants, de models polítics i de drets ciutadans”.

