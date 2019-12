Reunió ERC-PSOE a Barcelona i els plans de la policia l'1-O: les claus del dia, amb Antoni Bassas (10/12/2019)

Dimarts, 10 de desembre del 2019. Avui no es repetiran les nevades d'ahir, els núvols seran escassos i farà més fred que aquest dilluns. De matinada el vent encara ha bufat amb ratxes de més de 100 km/h al Pirineu i a l'Empordà, però amb el pas de les hores anirà perdent força clarament.

1. Esquerra i el PSOE es reuneixen avui, a les 12 h, a Barcelona per continuar negociant la investidura de Sánchez. S’intercanviaran papers amb les seves demandes per escrit. De fet, ahir ja es van reunir en secret al Consorci de la Zona Franca per preparar la reunió d’avui. Per a tots aquells que tinguessin pressa per l’acord, la portaveu republicana Marta Vilalta va anunciar ahir que ho deixaven per passat festes: "Veiem molt lluny que pugui ser abans de Nadal. Però nosaltres no tenim pressa, perquè volem resoldre com s'activa la via política. Si el PSOE té molta pressa, ha de moure's més ràpid, fer els gestos que calguin per accelerar les negociacions".

Esquerra necessita temps per saber què diu la justícia sobre la immunitat de Junqueras i de la de Puigdemont, els graus penitenciaris que poden començar a fer sortir al carrer les preses i els presos polítics.

A La Razón diuen que Pedro Sánchez canviaria la fiscal general com a gest a Esquerra i, segons El Mundo, Sánchez està pensant en fer votar al Congrés la creació d’una taula del conflicte.

Ahir el president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, va ser al plató de l’ARA, i tenia clar què estaven negociant PSOE i Esquerra: "Hi ha una altra part de la negociació, que crec que no serà tan pública, que anirà al voltant de la situació d'Oriol Junqueras essencialment, és una altra opinió que tinc. S'aplicaran ni que sigui amb els subterfugis legals més retorçats que un es pugui imaginar, però que aquestes persones puguin sortir de la presó com més aviat possible".

2. Un altre factor que Esquerra mira de reüll és si Junts per Catalunya presentaria Puigdemont com a candidat a unes eleccions catalanes anticipades. Ahir el grup va dir que seria possible, després de la reunió de matí i tarda a Brussel·les. A l’ARA tenim les cròniques del dia firmades a Barcelona i a Brussel·les.

3. Del món, dues notícies: França està mig parada a causa de les vagues massives en protesta per la reforma de pensions impulsada per Macron (avui continuaran), però el president francès es va reunir ahir a Paris amb Merkel, Putin i Zelenski per mirar d’acabar amb la guerra a Ucraïna.

I ahir, a la Cimera del Clima de Madrid, Greta Thunberg va donar veu a activistes indígenes per denunciar la desigualtat entre països rics i pobres: el 10% més ric és l’emissor del 50% de CO 2 .

Sobre això: Barcelona cobrarà una taxa per animar la recollida selectiva. A mitjà termini, els veïns dels barris que menys reciclin pagaran més, entre 2 i 4 euros més al mes al rebut de l’aigua.

A la contraportada, Salvador Cardús diu que, pel que fa al canvi climàtic, la desesperança no portarà els canvis que necessitem, sinó que desvetllarà la insolidaritat egoista.

4. Atenció a la notícia que explica Montse Riart: els caps de la Policia Nacional de l’1 d’Octubre ja van decidir el dia abans en quines escoles intervindrien. Això desmenteix a qui va ser secretari d’estat de Seguretat, José Antonio Nieto, que va negar que hi hagués cap ordre d’intervenir als centres.

5. A Economia, Freixenet i Jaume Serra es revolten contra els plans de la DO per prestigiar el cava, perquè creuen que perdran competitivitat.

I Ryanair fa marxa enrere i manté la base de Girona però, a canvi de quedar-se, retalla les condicions laborals dels treballadors.

6. A Cultura us expliquem com va anar ahir l’intens debat organitzat per l’ARA al CCCB sobre la cultura catalana, amb Simona Skrabec, Mercè Picornell, Najat El Hachmi, Maria Bohigas i la directora del diari, Esther Vera, a la moderació. Mentrestant, Carme Riera rebia el premi Atlàntida, dels editors.

7. I avui, als Esports, a les 9 del vespre el Barça juga al camp de l’Inter a la Champions, sense Messi, a qui Valverde no va convocar, i aquest matí, a les 12 h, assemblea de l’Espanyol. Avui és notícia a tot el món que Rússia ha quedat expulsada per 4 anys de les competicions internacionals (i això inclou els Jocs Olímpics i el Mundial de futbol) per haver manipulat les dades dels seus atletes al laboratori antidopatge.

8. I a Mèdia, una crítica de Mònica Planas a Antena 3, que ahir va posar en pantalla un rètol en què hi deia: “Un immigrant salva un home".