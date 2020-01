El temporal fa destrosses i Trapero es desmarca del Procés: les claus del dia, amb Antoni Bassas (21/01/2020)

És dimarts, 21 de gener del 2020. Nit de pluges i nevades molt abundants sobretot a les comarques de Girona, on ja es freguen els 200 l/m2 acumulats en alguns punts. Rius com el Daró i l'Onyar estan baixant al límit. La cota de neu se se situa en general al voltant dels 700 metres, però encara neva fins als 400 als extrems del país, i als Ports ja se supera el mig metre neu acumulada. Les ventades i el temporal de mar no van de baixa.

Avui les pluges i nevades més abundants s'entreveuen igualment a les comarques de Girona, però segurament en sectors més interiors de la Garrotxa o el Ripollès. També hi haurà precipitacions molt abundants a les Terres de l'Ebre i la cota de neu pujarà lentament. En general plourà de manera intermitent, però atents a la tarda i al vespre, perquè arribarà el pic del temporal. El fort vent i el temporal duríssim de mar continuaran tot avui.

1. Avui hi ha reunió del consell de ministres, que aprovarà la pujada de sou dels funcionaris, i consell executiu, que aprovarà el projecte de pressupostos per al 2020 que ahir van presentar el govern de Junts per Catalunya i Esquerra, juntament amb els comuns. La Generalitat tornarà a la despesa del 2010. Educació gastarà 800 milions d’euros més i Sanitat, 900 milions. D’aquí dues setmanes es reuniran els presidents Sánchez i Torra. També ahir van comparèixer junts els quatre grups que donaran suport als pressupostos de l’Ajuntament de Barcelona, representats per Colau, Collboni, Maragall i Artadi.

2. Judici al major Trapero: vora cinc hores d’interrogatori minuciós del fiscal en què l’excap dels Mossos va defensar el cos i va desmarcar-se del Procés i de la via unilateral del 6 i 7 de setembre del 2017: "Em sembla una barbaritat més de les moltes que s'estaven fent, i per tant des de l'administració s'anirien anul·lant i des de l'administració de justícia, si alguna d'elles constituïa un delicte, se'ls imputaria".

El fiscal va burxar sobre l’actitud que considerava passiva o poc compromesa dels Mossos amb la suspensió del referèndum l’1 d’Octubre. Així es va defensar Trapero: "Veure com la gent defensava les urnes d'aquella manera era poc imaginable des del meu punt de vista, perquè era com que els hi anava la vida. No estem parlant de violència, però sí d'una actitud difícil d'entendre i de prevenir".

Els fiscals no van retirar l’acusació de rebel·lió, increïblement, i van insinuar que ho deixen per al final del judici. A l’editorial de l’ARA afirmem que el judici és una barbaritat jurídica, que el delicte de rebel·lió ja s’hauria d’haver retirat i que sense la rebel·lió tota la causa cau com un cartell de cartes.

3. L’Albert Llimós informa que l’anterior director del Servei Meteorològic de Catalunya, Oriol Puig, va ser "facilitador" necessari i "impulsor" d’un "càrtel" de dues empreses que es van repartir diversos concursos públics del mateix Meteocat. L’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) va acabar al desembre una investigació oberta des de fa un any i mig que demostra el “paper directe i actiu” del polític per repartir el mercat entre les companyies MCV i Adasa.

Les infraccions es van repetir durant tota l'etapa de Puig al capdavant del Meteocat, és a dir, des de "l'any 2011 fins al novembre del 2018", quan va ser rellevat del càrrec després d'una investigació de l'ARA que va posar de manifest les seves irregularitats al capdavant d'aquest organisme.

4. A la Xina, el govern ha confirmat el contagi humà pel coronavirus, que ha causat tres víctimes mortals i 200 casos de contagi. L’OMS es reunirà demà d’emergència.

5. Als Estats Units, arrenca l’ impeachment contra el president Donald Trump, però és gairebé segur que la majoria republicana el salvarà. Les sessions poden durar un mes. Mentrestant, a Virgína milers de manifestants surten als carrers armats amb fusells per defensar el dret a tenir armes.

6. Teniu article del professor de filosofia Daniel Gamper sobre la situació a les escoles de Múrcia, on la ultradreta vol classes a la carta. L’article es titula: “Traieu de l’escola aquestes mans tan brutes”.

7. A Cultura, Xavi Serra retrata Belén Funes, la directora de cinema filla de Ripollet, exalumne de l’Escac, que ha passat per tots els oficis del cinema abans de triomfar amb el seu debut, La hija del ladrón.

8. Aquest matí continuarem transmetent en aquesta pantalla el judici al major Trapero i la cúpula dels Mossos.