L'ARA entrevista Torrent després de la pèrdua de la majoria independentista, i quatre claus més del dia

1.

Roger Torrent defensa que està disposat a assumir qualsevol cost, "però sempre que sigui per avançar". La directora de l'ARA, Esther Vera, entrevista el president del Parlament després de la pèrdua de la majoria independentista.

2.

Mallorca, desbordada. El tràgic temporal deixa 10 morts, un nen de 5 anys desaparegut i incomptables destrosses materials.

3.

Els tres detinguts per l'atemptat del 17-A, processats pel jutge. L'Audiència Nacional processarà els tres detinguts per terrorisme, però no per assassinat.

4.

Visats a preu d'or: la porta dels rics per accedir a la UE. L'Europa que aixeca murs antiimigració és la mateixa que en una dècada ha ingressat 25.000 milions d'euros en venda d'immobles o inversions a canvi de passaports o permisos de residència.

5.

Tricicle s'acomiada i imagina una companyia hereva femenina. Joan Gràcia, Carles Sans i Paco Mir estrenen al Teatre Victòria el seu últim espectacle amb un recull dels seus esquetxos més exitosos.