El 33 estrenarà un programa de videoclips catalans

El canal 33 estrenarà el 24 d'octubre Clipping, un nou programa dedicat a emetre videoclips en català i a " posar-los en context a través dels mateixos artistes i realitzadors, amb un tractament de caràcter periodístic". L'espai, produït per TV3 amb la col·laboració del Grup Enderrock, és el primer projecte que veurà la llum dels 34 que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha tirat endavant gràcies als sis milions d'euros que li ha aportat la conselleria de Cultura.

La primera temporada de Clipping constarà de 22 capítols de 30 minuts, en cadascun dels quals es mostraran una quinzena de videoclips catalans "de qualitat". Jordi Novell i Lluís Gendrau són els directors del format, i l'artista multimèdia Mar Orfila s'encarrega de la realització i el muntatge musical. L'espai oferirà als espectadors la possibilitat de votar a través de les xarxes i inclourà "seccions interactives" en què participaran artistes i realitzadors de videoclips, se'n mostraran d'històrics i es donarà veu a personatges mediàtics perquè escullin els seus preferits.

El programa, que s'emetrà cada dissabte, "difondrà la música popular de proximitat amb un format dinàmic i desenfadat" i permetrà també "mostrar l’actualitat de la creació musical i audiovisual". Tal com destaca la CCMA, "la producció de videoclips a l’escena musical catalana ha crescut els darrers anys de manera quantitativa i qualitativa gràcies a les noves plataformes", fins al punt que actualment se'n produeixen aproximadament un miler cada any. Clipping vol donar visibilitat a aquestes creacions, que majoritàriament es difonen a través de les xarxes i que s'han convertit en "un planter per a nous realitzadors".