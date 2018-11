La colonització d’Amèrica arriba a Cosmo amb ‘Jamestown’

La vida de tres dones en una colònia britànica situada a l’actual Virgínia dels Estats Units centra la trama de 'Jamestown', el drama històric que estrena demà dimarts el canal Cosmo. Ambientada en el segle XVII, mostra com l’assentament de Jamestown, que durant 12 anys ha estat poblat només per homes, es revoluciona amb l’arribada de les primeres dones, entre les quals hi ha la Jocelyn (Naomi Battrick), l’Alice (Sophie Rundle) i la Verity (Niamh Walsh). Totes tres han abandonat Europa per començar una nova vida a Amèrica, però el que troben en arribar al nou món no és el que elles esperaven, ja que seran obligades a casar-se amb homes que no coneixen.

Produïda per Carnival Films, responsable de 'Downton Abbey', 'Jamestown', una sèrie original de la britànica Sky One, consta de dues temporades de vuit episodis cada una i ja ha estat renovada per a una tercera entrega.A Cosmo s’emetrà cada dimarts a partir de les 22 hores.