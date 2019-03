El comercial d'una impremta vincula Òmnium i el Govern per la publicitat de l'1-O, i quatre notícies més del dia

1.

El comercial d'una impremta vincula Òmnium i el Govern per la publicitat de l'1-O. Assegura que l'encàrrec l'havia de pagar la Generalitat, tot i que finalment no el van facturar. L'esquerra alternativa madrilenya alça la veu contra el judici del Procés: "No hi ha democràcia sense dret a decidir". La manifestació d'aquest dissabte començarà a les 18 h i anirà des d'Atocha fins a Cibeles.

2.

Puigdemont: "Si tinc l'acta d'eurodiputat, jo torno a Catalunya". L'expresident desmenteix que els Mossos avisessin l'1-O d'una possible "escalada de violència". Puigdemont pot tornar amb immunitat europea? El ple de l'Eurocambra ha de votar en sessió plenària qualsevol decisió per suspendre-la.

3.

La UE suspèn tots els vols amb els Boeing 737 Max. El Regne Unit, Alemanya, França i almenys 9 països més veten avions arran de l'accident a Etiòpia.

4.

May, abocada a una segona desfeta del pacte del Brexit arran de la negativa dels socis del DUP a donar-li suport. Els unionistes nord-irlandesos, aliats de la 'premier', enterren les opcions de Downing Street.

5.

Mercadona començarà al juny la venda per internet a Barcelona. Els beneficis de la companyia han augmentat un 84%, passant de 322 milions el 2017 a 593 el 2018