Les cometes aiguarràs per diluir l'atemptat contra Maduro

Les cometes aiguarràs ataquen de nou. Són les cometes que fan servir els diaris com a dissolvent, en un titular, i resulten més poderoses que un editorial. Vegem-ho a la portada d''El País': "Maduro fa servir l'"atemptat" per reforçar l'atac als seus rivals". Posar 'atemptat' entre cometes diu al lector que el diari no se'l creu. Així, un atac real (hi ha set militars ferits) acaba rebaixat a l'opinió d'un polític. Un que no ens cau gaire bé, concretament. Si el diari creu que l'atac l'ha causat el mateix president veneçolà, aleshores ho ha de demostrar, en comptes d'escudar-se rere les covardes cometes aiguarràs. Cometes traïdores que també posa 'El Mundo' ("Maduro jura venjança, després de l'"atemptat"), en un titular on l'agressió –el fet noticiable!– queda relegada a un segon pla, rere una revenja que de moment només ho és de boca. (Però, ¿com et pots venjar d'un "atemptat" entre cometes? Te'n venges o te'n "venges"?) L''Abc' també escampa el dubte: "Maduro culpa Colòmbia d'un suposat atemptat amb drons". Suposat, diuen, tot i que uns militars dissidents han reivindicat l'atac. No van tenir tanta cautela, el funest 11-M. Però és 'La Razón' qui crida 'arrastro y he ganau': "Maduro agita un cop d'estat amb un dron per augmentar la repressió". Es comenta sol.

En el cas d''El País', per cert, és interessant repassar com va anar l'assumpte a la web. El titular inicial era: "Maduro surt il·lès després d'un atemptat a Caracas que deixa set militars ferits". És a dir, una descripció dels fets. Al cap de pocs minuts, passava a ser: "El règim veneçolà acusa l'oposició d'atemptar en contra de Maduro". L'atac ja no era un fet, sinó una acusació. Que al consell editorial de Prisa hi hagi fons amb interessos en el petroli com Amber Capital o International Media Grup permet especular sobre les motivacions de la ràpida substitució de titular.