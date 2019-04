Un comissari de la Policia Nacional: "El dispositiu dels Mossos estava dissenyat perquè se celebrés l'1-O", i quatre notícies més del dia

1.

Un comissari de la Policia Nacional: "El dispositiu dels Mossos estava dissenyat perquè se celebrés el referèndum". El cap d'informació a Barcelona atribueix "caràcter propagandístic" a la resistència dels votants. El jutjat 13 processa 30 excàrrecs del Govern per la seva contribució "decisiva" en l'1-O però exculpa Vidal. La jutge parla únicament de malversació, desobediència, prevaricació i falsedat documental.

El CIS dona al PSOE fins a 138 escons, el doble que el PP, que no suma amb Cs i Vox. Sánchez podria arribar a governar només amb Podem, sense necessitar els independentistes, o amb Rivera.

Pacte inesperat entre Europa i la Xina per desmarcar-se de la guerra comercial de Trump. El gegant asiàtic accepta revisar els subsidis el mateix dia que Trump anuncia més aranzels a Europa.

Un de cada tres dependents reconeguts no rep cap prestació a Catalunya. És la comunitat amb un percentatge més alt de desatenció, segons un estudi de l'ACRA. 9 de cada 10 matrimonis a Catalunya ja no passen per l'església. Els creients practicants a l'Estat arriben al mínim històric, segons l'informe Ferrer i Guàrdia 2018.

Múltiples pedregades en una tarda de paisatges blancs. Demà encara es repetiran els ruixats sobtats a partir del migdia.